Preço de Fabric hoje

O preço ao vivo de Fabric (ROBO) hoje é R$ 0.01343, com uma variação de 11.63% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROBO para BRL é de R$ 0.01343 por ROBO.

Fabric ocupa atualmente a posição #449 em capitalização de mercado, totalizando R$ 29.96M, com um fornecimento em circulação de 2.23B ROBO. Nas últimas 24 horas, ROBO foi negociado entre R$ 0.01164 (mínimo) e R$ 0.01351 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.3206367365855408109, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0835395763439428395.

No desempenho de curto prazo, ROBO movimentou-se +0.44% na última hora e +7.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 225.62K.

Informações de mercado de Fabric (ROBO)

Classificação No.449 Capitalização de mercado R$ 29.96MR$ 29.96M R$ 29.96M Volume (24h) R$ 225.62KR$ 225.62K R$ 225.62K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 134.30MR$ 134.30M R$ 134.30M Fornecimento Circulante 2.23B 2.23B 2.23B Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taxa circulante 22.31% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Fabric é R$ 29.96M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 225.62K. A oferta em circulação de ROBO é 2.23B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 134.30M.