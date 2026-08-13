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O preço ao vivo de Fabric hoje é 0.01343 BRL. A capitalização de mercado de ROBO é de 29,962,330 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ROBO para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Fabric hoje é 0.01343 BRL. A capitalização de mercado de ROBO é de 29,962,330 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ROBO para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Fabric (ROBO)

Preço em tempo real de 1 ROBO para BRL

R$0.0697017
R$0.0697017R$0.0697017
+11.63%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Fabric (ROBO)
Última atualização da página: 2026-08-13 07:55:15 (UTC+8)

Preço de Fabric hoje

O preço ao vivo de Fabric (ROBO) hoje é R$ 0.01343, com uma variação de 11.63% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROBO para BRL é de R$ 0.01343 por ROBO.

Fabric ocupa atualmente a posição #449 em capitalização de mercado, totalizando R$ 29.96M, com um fornecimento em circulação de 2.23B ROBO. Nas últimas 24 horas, ROBO foi negociado entre R$ 0.01164 (mínimo) e R$ 0.01351 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.3206367365855408109, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0835395763439428395.

No desempenho de curto prazo, ROBO movimentou-se +0.44% na última hora e +7.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 225.62K.

Informações de mercado de Fabric (ROBO)

No.449

R$ 29.96M
R$ 29.96MR$ 29.96M

R$ 225.62K
R$ 225.62KR$ 225.62K

R$ 134.30M
R$ 134.30MR$ 134.30M

2.23B
2.23B 2.23B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

22.31%

ETH

A capitalização de mercado atual de Fabric é R$ 29.96M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 225.62K. A oferta em circulação de ROBO é 2.23B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 134.30M.

Histórico de preço de Fabric BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.01164
R$ 0.01164R$ 0.01164
Mínimo 24h
R$ 0.01351
R$ 0.01351R$ 0.01351
Máximo 24h

R$ 0.01164
R$ 0.01164R$ 0.01164

R$ 0.01351
R$ 0.01351R$ 0.01351

R$ 0.3206367365855408109
R$ 0.3206367365855408109R$ 0.3206367365855408109

R$ 0.0835395763439428395
R$ 0.0835395763439428395R$ 0.0835395763439428395

+0.44%

+11.63%

+7.78%

+7.78%

Histórico de preços de Fabric (ROBO) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Fabric para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.0072618+11.63%
30 diasR$ +0.00041+3.14%
60 diasR$ -0.00651-32.65%
90 diasR$ -0.00724-35.03%
Variação de preço de Fabric hoje

Hoje, ROBO registrou uma variação de R$ +0.0072618 (+11.63%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Fabric

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.00041 (+3.14%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Fabric

Expandindo a visualização para 60 dias, ROBO teve uma variação de R$ -0.00651 (-32.65%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Fabric

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.00724 (-35.03%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Fabric (ROBO)!

Confira agora a página de histórico de preço do Fabric.

Análise para Fabric

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Fabric. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Fabric hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de ROBO: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
Ponto de pivôPreço > R2Acima de R2Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

ROBO_USDT está operando no período de 4 horas a 0,0131, com o preço acima do centro do canal em 0,01196 e tendo rompido a resistência R1 em 0,01234. Atualmente, o preço encontra-se entre os níveis R1 e R2, afastando-se da região central do sistema de canais. O conjunto das médias móveis apresenta uma configuração de alta, indicando que a tendência de curto prazo continua se estendendo para cima. A distância positiva entre o preço e o centro do canal evidencia claramente um movimento oscilante em faixa elevada. O indicador MACD registrou um sinal de cruzamento negativo, com a linha rápida e a linha lenta apresentando uma divergência estrutural. O RSI permanece na zona neutra, mostrando uma distribuição equilibrada entre compradores e vendedores, sem sinais de emoções extremas. Os valores do KDJ e do StochRSI apontam para uma diminuição da força compradora de curto prazo, enquanto a volatilidade mantém-se estável. Ambos os grupos de médias móveis (MA e EMA) continuam emitindo sinais de compra; entretanto, os indicadores de momentum sugerem uma desaceleração no ritmo ascendente. A energia acumulada não foi liberada de forma concentrada, indicando que o mercado permanece em fase de consolidação. Os principais suportes próximos estão localizados no nível R1, em 0,01234, aproximadamente 5,8% abaixo do preço atual. Abaixo, o centro do canal em 0,01196 serve como referência secundária, situado a cerca de 8,7% do preço atual. No lado superior, a resistência mais próxima é encontrada no nível R2, em 0,01267, apenas 2,7% acima do preço atual. Já o suporte S1, em 0,01163, oferece uma referência para possíveis correções mais profundas, posicionado a cerca de 11,2% abaixo do preço atual. Por fim, o nível S2, em 0,01125, atua como limite extremo de baixa, distante aproximadamente 14,1% do preço atual.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Fabric

Previsão de preço de Fabric (ROBO) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ROBO em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Fabric (ROBO) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Fabric pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Fabric pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ROBO para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Fabric.

Como comprar e investir em Fabric em Brasil

Pronto para começar com Fabric? Comprar ROBO é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Fabric. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Fabric (ROBO).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Fabric será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Fabric(ROBO)

O que você pode fazer com Fabric

Possuir Fabric permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Fabric (ROBO) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Fabric (ROBO)

The Fabric(OpenMind) network is a decentralised infrastructure for coordinating robotics and AI workloads across devices and services. It is built to operate as a neutral marketplace where participants exchange verifiable work, data, and compute.

Recurso Fabric

Para uma compreensão mais aprofundada de Fabric, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Fabric
Explorador de blocos

Categoria :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBinance Alpha Spotlight

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Fabric

Última atualização da página: 2026-08-13 07:55:15 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Fabric (ROBO)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Fabric

ROBOUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em ROBO com alavancagem. Explore a negociação de futuros de ROBOUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Fabric (ROBO) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Fabric.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ROBO/USDT
R$0.0694941
R$0.0694941R$0.0694941
+11.21%
17.84M (USDT)
ROBO/USDC
R$0.0693384
R$0.0693384R$0.0693384
+11.14%
4.55M (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1141281
R$0.1141281R$0.1141281

+9.95%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1199928
R$0.1199928R$0.1199928

+478.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.368603
R$1.368603R$1.368603

+8.51%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7188242
R$1.7188242R$1.7188242

+1.41%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0531456
R$0.0531456R$0.0531456

+5.78%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001938465
R$0.001938465R$0.001938465

+49.40%

aPriori

aPriori

APR

R$3.178875
R$3.178875R$3.178875

+41.97%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0240297
R$0.0240297R$0.0240297

+28.61%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.34838276
R$1.34838276R$1.34838276

+18.57%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.0059685
R$0.0059685R$0.0059685

+15.00%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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