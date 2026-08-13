Cotação Fabric (ROBO)
O preço ao vivo de Fabric (ROBO) hoje é R$ 0.01343, com uma variação de 11.63% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROBO para BRL é de R$ 0.01343 por ROBO.
Fabric ocupa atualmente a posição #449 em capitalização de mercado, totalizando R$ 29.96M, com um fornecimento em circulação de 2.23B ROBO. Nas últimas 24 horas, ROBO foi negociado entre R$ 0.01164 (mínimo) e R$ 0.01351 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.3206367365855408109, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0835395763439428395.
No desempenho de curto prazo, ROBO movimentou-se +0.44% na última hora e +7.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 225.62K.
No.449
22.31%
ETH
A capitalização de mercado atual de Fabric é R$ 29.96M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 225.62K. A oferta em circulação de ROBO é 2.23B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 134.30M.
+0.44%
+11.63%
+7.78%
+7.78%
Acompanhe as variações de preço de Fabric para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0.0072618
|+11.63%
|30 dias
|R$ +0.00041
|+3.14%
|60 dias
|R$ -0.00651
|-32.65%
|90 dias
|R$ -0.00724
|-35.03%
Hoje, ROBO registrou uma variação de R$ +0.0072618 (+11.63%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.00041 (+3.14%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, ROBO teve uma variação de R$ -0.00651 (-32.65%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.00724 (-35.03%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Fabric (ROBO)!
Confira agora a página de histórico de preço do Fabric.
Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Fabric. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de ROBO: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|< 20
|Zona sobrevendida
|Queda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
|Grupo MA
|3-4 compras
|40‑60% neutro
|As médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
|Ponto de pivô
|Preço > R2
|Acima de R2
|Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|3-4 compras
|40‑60% neutro
|As médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
ROBO_USDT está operando no período de 4 horas a 0,0131, com o preço acima do centro do canal em 0,01196 e tendo rompido a resistência R1 em 0,01234. Atualmente, o preço encontra-se entre os níveis R1 e R2, afastando-se da região central do sistema de canais. O conjunto das médias móveis apresenta uma configuração de alta, indicando que a tendência de curto prazo continua se estendendo para cima. A distância positiva entre o preço e o centro do canal evidencia claramente um movimento oscilante em faixa elevada. O indicador MACD registrou um sinal de cruzamento negativo, com a linha rápida e a linha lenta apresentando uma divergência estrutural. O RSI permanece na zona neutra, mostrando uma distribuição equilibrada entre compradores e vendedores, sem sinais de emoções extremas. Os valores do KDJ e do StochRSI apontam para uma diminuição da força compradora de curto prazo, enquanto a volatilidade mantém-se estável. Ambos os grupos de médias móveis (MA e EMA) continuam emitindo sinais de compra; entretanto, os indicadores de momentum sugerem uma desaceleração no ritmo ascendente. A energia acumulada não foi liberada de forma concentrada, indicando que o mercado permanece em fase de consolidação. Os principais suportes próximos estão localizados no nível R1, em 0,01234, aproximadamente 5,8% abaixo do preço atual. Abaixo, o centro do canal em 0,01196 serve como referência secundária, situado a cerca de 8,7% do preço atual. No lado superior, a resistência mais próxima é encontrada no nível R2, em 0,01267, apenas 2,7% acima do preço atual. Já o suporte S1, em 0,01163, oferece uma referência para possíveis correções mais profundas, posicionado a cerca de 11,2% abaixo do preço atual. Por fim, o nível S2, em 0,01125, atua como limite extremo de baixa, distante aproximadamente 14,1% do preço atual.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Fabric pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
Pronto para começar com Fabric? Comprar ROBO é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Fabric. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Fabric (ROBO).
Possuir Fabric permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
Comprar Fabric (ROBO) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.
Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC
Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.
The Fabric(OpenMind) network is a decentralised infrastructure for coordinating robotics and AI workloads across devices and services. It is built to operate as a neutral marketplace where participants exchange verifiable work, data, and compute.
Para uma compreensão mais aprofundada de Fabric, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Faça long ou short em ROBO com alavancagem. Explore a negociação de futuros de ROBOUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Fabric.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.