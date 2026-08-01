Preço de Atlético de Madrid hoje

O preço ao vivo de Atlético de Madrid (ATM) hoje é R$ 1.5234, com uma variação de 2.66% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ATM para BRL é de R$ 1.5234 por ATM.

Atlético de Madrid ocupa atualmente a posição #1004 em capitalização de mercado, totalizando R$ 12.89M, com um fornecimento em circulação de 8.46M ATM. Nas últimas 24 horas, ATM foi negociado entre R$ 1.4789 (mínimo) e R$ 1.6815 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 315.9714096077, enquanto a mínima histórica foi de R$ 3.894440275886834333.

No desempenho de curto prazo, ATM movimentou-se -1.32% na última hora e -5.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 57.30K.

Informações de mercado de Atlético de Madrid (ATM)

Classificação No.1004 Capitalização de mercado R$ 12.89MR$ 12.89M R$ 12.89M Volume (24h) R$ 57.30KR$ 57.30K R$ 57.30K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 15.23MR$ 15.23M R$ 15.23M Fornecimento Circulante 8.46M 8.46M 8.46M Fornecimento máximo 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Fornecimento total 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Taxa circulante 84.61% Blockchain pública CHZ

A capitalização de mercado atual de Atlético de Madrid é R$ 12.89M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 57.30K. A oferta em circulação de ATM é 8.46M, com um fornecimento total de 10000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 15.23M.