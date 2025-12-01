Preço de Waveform by Virtuals hoje

O preço ao vivo de Waveform by Virtuals (WAVE) hoje é $ 0.00427269, com uma variação de 1.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAVE para USD é de $ 0.00427269 por WAVE.

Waveform by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,268,816, com um fornecimento em circulação de 1.00B WAVE. Nas últimas 24 horas, WAVE foi negociado entre $ 0.00419864 (mínimo) e $ 0.00430997 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01712062, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00411669.

No desempenho de curto prazo, WAVE movimentou-se -0.27% na última hora e -3.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Waveform by Virtuals (WAVE)

Capitalização de mercado $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

