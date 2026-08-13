Em que rede blockchain Shadow Combat League opera?

Shadow Combat League opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de SCL?

O token está cotado a R$0.0065118284655006048000, registrando uma variação de preço de 2.45% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria Shadow Combat League pertence?

Shadow Combat League se enquadra na categoria Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem,Robotics. Essa classificação ajuda os investidores a comparar SCL com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de Shadow Combat League?

Sua capitalização de mercado é de R$6246047.01343068384000, colocando o ativo na posição #2655. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de SCL estão atualmente em circulação?

Há 959204501.6779686 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de Shadow Combat League hoje?

Nos últimos dias, SCL gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, Shadow Combat League flutuou entre R$0.0063065409423344064000 e R$0.0068602209840689664000, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.