Preço de Vader hoje

O preço ao vivo de Vader (VADER) hoje é $ 0, com uma variação de 6.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VADER para USD é de $ 0 por VADER.

Vader ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 974,254, com um fornecimento em circulação de 996.74M VADER. Nas últimas 24 horas, VADER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0.00100136 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.158292, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VADER movimentou-se +0.05% na última hora e -2.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.62K.

Informações de mercado de Vader (VADER)

Capitalização de mercado $ 974.25K$ 974.25K $ 974.25K Volume (24h) $ 5.62K$ 5.62K $ 5.62K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 974.25K$ 974.25K $ 974.25K Fornecimento Circulante 996.74M 996.74M 996.74M Fornecimento total 996,739,513.1977307 996,739,513.1977307 996,739,513.1977307

A capitalização de mercado atual de Vader é $ 974.25K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.62K. A oferta em circulação de VADER é 996.74M, com um fornecimento total de 996739513.1977307. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 974.25K.