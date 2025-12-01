Preço de VERONICA by Virtuals hoje

O preço ao vivo de VERONICA by Virtuals (VERONICA) hoje é $ 0.00044975, com uma variação de 3.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VERONICA para USD é de $ 0.00044975 por VERONICA.

VERONICA by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 449,126, com um fornecimento em circulação de 1.00B VERONICA. Nas últimas 24 horas, VERONICA foi negociado entre $ 0.00044681 (mínimo) e $ 0.0004676 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00233193, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00042272.

No desempenho de curto prazo, VERONICA movimentou-se -0.34% na última hora e +0.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de VERONICA by Virtuals (VERONICA)

Capitalização de mercado $ 449.13K$ 449.13K $ 449.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 449.13K$ 449.13K $ 449.13K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de VERONICA by Virtuals é $ 449.13K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VERONICA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 449.13K.