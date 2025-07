OP

Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

Nome da criptoOP

ClassificaçãoNo.72

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0003%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)20.00%

Fornecimento circulante1,752,186,819

Fornecimento máximo4,294,967,296

Fornecimento total4,294,967,296

Taxa circulante0.4079%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico4.851507085185996,2024-03-06

Menor preço0.40050768516633495,2022-06-18

Blockchain públicaNONE

