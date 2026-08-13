Preço de PRXVT by Virtuals hoje

O preço ao vivo de PRXVT by Virtuals (PRXVT) hoje é $ 0.00165817, com uma variação de 7.66% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PRXVT para USD é de $ 0.00165817 por PRXVT.

PRXVT by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,505,162, com um fornecimento em circulação de 623.96M PRXVT. Nas últimas 24 horas, PRXVT foi negociado entre $ 0.00153841 (mínimo) e $ 0.00175077 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0114515, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PRXVT movimentou-se +0.02% na última hora e -9.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.61K.

Informações de mercado de PRXVT by Virtuals (PRXVT)

Capitalização de mercado $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Volume (24h) $ 3.61K$ 3.61K $ 3.61K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Fornecimento Circulante 623.96M 623.96M 623.96M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de PRXVT by Virtuals é $ 1.51M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.61K. A oferta em circulação de PRXVT é 623.96M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.66M.