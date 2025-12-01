Preço de Bitlight Labs hoje

O preço ao vivo de Bitlight Labs (LIGHT) hoje é $ 1,1551, com uma variação de 1,28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LIGHT para USD é de $ 1,1551 por LIGHT.

Bitlight Labs ocupa atualmente a posição #496 em capitalização de mercado, totalizando $ 49,74M, com um fornecimento em circulação de 43,06M LIGHT. Nas últimas 24 horas, LIGHT foi negociado entre $ 0,8767 (mínimo) e $ 1,4057 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2,619557835411834, enquanto a mínima histórica foi de $ 0,5392876430024418.

No desempenho de curto prazo, LIGHT movimentou-se +0,46% na última hora e +13,84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 554,45K.

Informações de mercado de Bitlight Labs (LIGHT)

Classificação No.496 Capitalização de mercado $ 49,74M$ 49,74M $ 49,74M Volume (24h) $ 554,45K$ 554,45K $ 554,45K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 485,14M$ 485,14M $ 485,14M Fornecimento Circulante 43,06M 43,06M 43,06M Fornecimento máximo 420 000 000 420 000 000 420 000 000 Fornecimento total 420 000 000 420 000 000 420 000 000 Taxa circulante 10,25% Blockchain pública BSC

