Qual é o preço atual de Vimen by Virtuals?

Vimen by Virtuals está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -16.92% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como VIM se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -16.92% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se VIM está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Vimen by Virtuals está se saindo em comparação com tokens da categoria Artificial Intelligence (AI),Virtuals Protocol Ecosystem,Robinhood Ecosystem?

No segmento Artificial Intelligence (AI),Virtuals Protocol Ecosystem,Robinhood Ecosystem, VIM demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Vimen by Virtuals hoje?

A capitalização de mercado de R$534454.15393650789000 coloca VIM no ranking #5718, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente VIM está sendo negociado?

Vimen by Virtuals gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de VIM?

Com 999805000.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.