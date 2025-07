LUNA

The new Terra network will inherit the deep developer pool and passionate LUNAtic community that made Terra Classic the 2nd largest smart contract blockchain behind Ethereum.

Nome da criptoLUNA

ClassificaçãoNo.320

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)3.42%

Fornecimento circulante709,984,438.91686

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total1,186,707,049

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico19.543333500985746,2022-05-28

Menor preço0.1273692149726897,2025-06-22

Blockchain públicaLUNA2

Setor

Midias sociais

