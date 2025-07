VIRTUAL

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

Nome da criptoVIRTUAL

ClassificaçãoNo.75

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0003%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)72.58%

Fornecimento circulante655,129,888.0885236

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.6551%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico5.0709119422827476,2025-01-02

Menor preço0.007604929689950013,2024-01-23

Blockchain públicaBASE

ApresentaçãoVirtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.