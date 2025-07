AIN

Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders.

Nome da criptoAIN

ClassificaçãoNo.770

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)17.83%

Fornecimento circulante185,300,000

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.1853%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.20567862298018846,2025-07-11

Menor preço0.029249812447963142,2025-07-05

Blockchain públicaBSC

