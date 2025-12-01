Preço de Freya Protocol hoje

O preço ao vivo de Freya Protocol (FREYA) hoje é $ 0.00803034, com uma variação de 1.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FREYA para USD é de $ 0.00803034 por FREYA.

Freya Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,984,533, com um fornecimento em circulação de 500.31M FREYA. Nas últimas 24 horas, FREYA foi negociado entre $ 0.00779818 (mínimo) e $ 0.00822166 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04563979, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FREYA movimentou-se +2.45% na última hora e +16.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Freya Protocol (FREYA)

Capitalização de mercado $ 3.98M$ 3.98M $ 3.98M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Fornecimento Circulante 500.31M 500.31M 500.31M Fornecimento total 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

A capitalização de mercado atual de Freya Protocol é $ 3.98M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FREYA é 500.31M, com um fornecimento total de 548599973.8588991. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.37M.