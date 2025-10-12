Informações de preço de Axelrod by Virtuals (AXR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00321683 $ 0.00321683 $ 0.00321683 Mínimo 24h $ 0.00377369 $ 0.00377369 $ 0.00377369 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00321683$ 0.00321683 $ 0.00321683 Máximo 24h $ 0.00377369$ 0.00377369 $ 0.00377369 Máximo histórico $ 0.04937155$ 0.04937155 $ 0.04937155 Menor preço $ 0.00163668$ 0.00163668 $ 0.00163668 Variação de Preço (1h) +0.59% Alteração de Preço (1D) +7.27% Variação de Preço (7d) -46.87% Variação de Preço (7d) -46.87%

O preço em tempo real de Axelrod by Virtuals (AXR) é $0.00356014. Nas últimas 24 horas, AXR foi negociado entre a mínima de $ 0.00321683 e a máxima de $ 0.00377369, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de AXR é $ 0.04937155, enquanto o mais baixo é $ 0.00163668.

Em termos de desempenho de curto prazo, AXR variou +0.59% na última hora, +7.27% nas últimas 24 horas e -46.87% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Axelrod by Virtuals (AXR)

Capitalização de mercado $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M Fornecimento Circulante 642.14M 642.14M 642.14M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Axelrod by Virtuals é $ 2.29M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AXR é 642.14M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.56M.