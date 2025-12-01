Preço de Sage by Virtuals hoje

O preço ao vivo de Sage by Virtuals (SAGE) hoje é --, com uma variação de 2.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SAGE para USD é de -- por SAGE.

Sage by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 732,050, com um fornecimento em circulação de 1.00B SAGE. Nas últimas 24 horas, SAGE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00686891, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SAGE movimentou-se -0.24% na última hora e -0.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sage by Virtuals (SAGE)

Capitalização de mercado $ 732.05K$ 732.05K $ 732.05K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 732.05K$ 732.05K $ 732.05K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

