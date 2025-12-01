Preço de MUTE SWAP by Virtuals hoje

O preço ao vivo de MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) hoje é $ 0.00930283, com uma variação de 16.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MUTE para USD é de $ 0.00930283 por MUTE.

MUTE SWAP by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,696,876, com um fornecimento em circulação de 400.00M MUTE. Nas últimas 24 horas, MUTE foi negociado entre $ 0.00716298 (mínimo) e $ 0.00928447 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02398524, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00097733.

No desempenho de curto prazo, MUTE movimentou-se +1.01% na última hora e -12.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Capitalização de mercado $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.24M$ 9.24M $ 9.24M Fornecimento Circulante 400.00M 400.00M 400.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de MUTE SWAP by Virtuals é $ 3.70M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MUTE é 400.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.24M.