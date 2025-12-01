Preço de Yunai by Virtuals hoje

O preço ao vivo de Yunai by Virtuals (YUNAI) hoje é $ 0.00249554, com uma variação de 2.49% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YUNAI para USD é de $ 0.00249554 por YUNAI.

Yunai by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,498,808, com um fornecimento em circulação de 1.00B YUNAI. Nas últimas 24 horas, YUNAI foi negociado entre $ 0.0024806 (mínimo) e $ 0.00259461 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00559535, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00164325.

No desempenho de curto prazo, YUNAI movimentou-se -0.03% na última hora e +0.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Yunai by Virtuals (YUNAI)

Capitalização de mercado $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

