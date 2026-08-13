Qual é o preço atual de Mamo?

Mamo está sendo negociado a R$0.0439381377605411136000, com uma variação de preço de 1.21% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Mamo é de R$1.14198388254608448000, enquanto o ATL é de R$0.0373314454516360896000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de MAMO hoje?

A capitalização de mercado está em R$26385462.99837126336000, colocando o ativo no #1543 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Mamo?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com MAMO.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 600481390.4183333 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Mamo se enquadra?

Mamo faz parte da classificação Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem,DeFAI,Base Native, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de MAMO?

Operar na rede -- permite que MAMO aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.