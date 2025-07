AIDOGE

AIDOGE is a deflationary token. It will be used by AIDOGE ecosystem applications. The total supply is 210,000,000,000,000,000 tokens. AIDOGE belongs to everyone in the Arbitrum community and is also a necessary key to unlock the future chapters of the AIDOGE story.

Nome da criptoAIDOGE

ClassificaçãoNo.793

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante174,455,896,934,211,000

Fornecimento máximo0

Fornecimento total191,609,763,385,755,000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.000001049829412299,2023-04-17

Menor preço0.000000000001867404,2023-04-15

Blockchain públicaARB

