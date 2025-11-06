Informacje o cenie Australian Digital Dollar (AUDD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.645433 Maksimum 24h $ 0.652988 Historyczne maksimum $ 2.87 Najniższa cena $ 0.36464 Zmiana ceny (1H) -0.07% Zmiana ceny (1D) +0.38% Zmiana ceny (7D) -1.39%

Aktualna cena Australian Digital Dollar (AUDD) wynosi $0.648851. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AUDD wahał się między $ 0.645433 a $ 0.652988, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AUDD w historii to $ 2.87, a najniższy to $ 0.36464.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AUDD zmieniły się o -0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +0.38% w ciągu 24 godzin i o -1.39% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Australian Digital Dollar (AUDD)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.81M Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.81M Podaż w obiegu 5.87M Całkowita podaż 5,872,949.144638

Obecna kapitalizacja rynkowa Australian Digital Dollar wynosi $ 3.81M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AUDD w obiegu wynosi 5.87M, przy całkowitej podaży 5872949.144638. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.81M.