Aktualna cena Australian Digital Dollar to 0.648851 USD. Śledź aktualizacje cen AUDD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AUDD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AUDD

Informacje o cenie AUDD

Czym jest AUDD

Biała księga AUDD

Oficjalna strona internetowa AUDD

Tokenomika AUDD

Prognoza cen AUDD

Cena Australian Digital Dollar (AUDD)

Aktualna cena 1 AUDD do USD:

$0.648851
$0.648851
+0.30%1D
Australian Digital Dollar (AUDD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:02:13 (UTC+8)

Informacje o cenie Australian Digital Dollar (AUDD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.645433
$ 0.645433
Minimum 24h
$ 0.652988
$ 0.652988
Maksimum 24h

$ 0.645433
$ 0.645433

$ 0.652988
$ 0.652988

$ 2.87
$ 2.87

$ 0.36464
$ 0.36464

-0.07%

+0.38%

-1.39%

-1.39%

Aktualna cena Australian Digital Dollar (AUDD) wynosi $0.648851. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AUDD wahał się między $ 0.645433 a $ 0.652988, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AUDD w historii to $ 2.87, a najniższy to $ 0.36464.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AUDD zmieniły się o -0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +0.38% w ciągu 24 godzin i o -1.39% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Australian Digital Dollar (AUDD)

$ 3.81M
$ 3.81M

--
--

$ 3.81M
$ 3.81M

5.87M
5.87M

5,872,949.144638
5,872,949.144638

Obecna kapitalizacja rynkowa Australian Digital Dollar wynosi $ 3.81M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AUDD w obiegu wynosi 5.87M, przy całkowitej podaży 5872949.144638. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.81M.

Historia ceny Australian Digital Dollar (AUDD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Australian Digital Dollar do USD wyniosła $ +0.00244499.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Australian Digital Dollar do USD wyniosła $ -0.0032546366.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Australian Digital Dollar do USD wyniosła $ -0.0085046198.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Australian Digital Dollar do USD wyniosła $ +0.0074801277518826.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00244499+0.38%
30 Dni$ -0.0032546366-0.50%
60 dni$ -0.0085046198-1.31%
90 dni$ +0.0074801277518826+1.17%

Co to jest Australian Digital Dollar (AUDD)

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Australian Digital Dollar (AUDD)

Prognoza ceny Australian Digital Dollar (w USD)

Jaka będzie wartość Australian Digital Dollar (AUDD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Australian Digital Dollar (AUDD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Australian Digital Dollar.

Sprawdź teraz prognozę ceny Australian Digital Dollar!

AUDD na lokalne waluty

Tokenomika Australian Digital Dollar (AUDD)

Zrozumienie tokenomiki Australian Digital Dollar (AUDD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AUDDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Australian Digital Dollar (AUDD)

Jaka jest dziś wartość Australian Digital Dollar (AUDD)?
Aktualna cena AUDD w USD wynosi 0.648851USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AUDD do USD?
Aktualna cena AUDD w USD wynosi $ 0.648851. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Australian Digital Dollar?
Kapitalizacja rynkowa dla AUDD wynosi $ 3.81M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AUDD w obiegu?
W obiegu AUDD znajduje się 5.87M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AUDD?
AUDD osiąga ATH w wysokości 2.87 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AUDD?
AUDD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.36464 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AUDD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AUDD wynosi -- USD.
Czy w tym roku AUDD pójdzie wyżej?
AUDD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AUDD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:02:13 (UTC+8)

$103,398.30

$3,424.48

$162.02

$0.9999

$1,477.92

$103,398.30

$3,424.48

$162.02

$2.3874

$1.1297

