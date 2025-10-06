Wat is OFFICIAL K-POP (KPOP)?

OFFICIAL K-POP (KPOP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van OFFICIAL K-POP (KPOP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van KPOP token !

KPOP naar lokale valuta's

OFFICIAL K-POP bron

Voor een beter begrip van OFFICIAL K-POP kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over OFFICIAL K-POP Hoeveel is OFFICIAL K-POP (KPOP) vandaag waard? De live KPOP prijs in USD is 0.0002548 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige KPOP naar USD prijs? $ 0.0002548 . Bekijk De huidige prijs van KPOP naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van OFFICIAL K-POP? De marktkapitalisatie van KPOP is $ 1.65M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van KPOP? De circulerende voorraad van KPOP is 6.48B USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van KPOP? KPOP bereikte een ATH-prijs van 0.001003499785734869 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van KPOP? KPOP zag een ATL-prijs van 0.000002025104729961 USD . Wat is het handelsvolume van KPOP? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van KPOP is $ 30.33K USD . Zal KPOP dit jaar hoger gaan? KPOP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de KPOP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

OFFICIAL K-POP (KPOP) Belangrijke updates uit de sector

