Pepito (PEPITO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00005824 $ 0.00005824 $ 0.00005824 24 timer lav $ 0.00007181 $ 0.00007181 $ 0.00007181 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00005824$ 0.00005824 $ 0.00005824 24 timer høy $ 0.00007181$ 0.00007181 $ 0.00007181 All Time High $ 0.00207133$ 0.00207133 $ 0.00207133 Laveste pris $ 0.00002146$ 0.00002146 $ 0.00002146 Prisendring (1H) -11.50% Prisendring (1D) -18.31% Prisendring (7D) -36.49% Prisendring (7D) -36.49%

Pepito (PEPITO) sanntidsprisen er $0.00005824. I løpet av de siste 24 timene har PEPITO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005824 og et toppnivå på $ 0.00007181, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEPITO er $ 0.00207133, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002146.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEPITO endret seg med -11.50% i løpet av den siste timen, -18.31% over 24 timer og -36.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pepito (PEPITO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 58.21K$ 58.21K $ 58.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 58.21K$ 58.21K $ 58.21K Opplagsforsyning 999.49M 999.49M 999.49M Total forsyning 999,491,261.52461 999,491,261.52461 999,491,261.52461

Nåværende markedsverdi på Pepito er $ 58.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEPITO er 999.49M, med en total tilgang på 999491261.52461. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 58.21K.