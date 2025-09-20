Compounding OpenDollar (CUSDO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 24 timer lav $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 24 timer høy 24 timer lav $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 24 timer høy $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 All Time High $ 1.086$ 1.086 $ 1.086 Laveste pris $ 0.89555$ 0.89555 $ 0.89555 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) -0.16% Prisendring (7D) +0.05% Prisendring (7D) +0.05%

Compounding OpenDollar (CUSDO) sanntidsprisen er $1.024. I løpet av de siste 24 timene har CUSDO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.022 og et toppnivå på $ 1.028, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUSDO er $ 1.086, mens den rekordlave prisen er $ 0.89555.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUSDO endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -0.16% over 24 timer og +0.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Compounding OpenDollar (CUSDO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 235.94M$ 235.94M $ 235.94M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 235.94M$ 235.94M $ 235.94M Opplagsforsyning 230.28M 230.28M 230.28M Total forsyning 230,284,962.5864473 230,284,962.5864473 230,284,962.5864473

Nåværende markedsverdi på Compounding OpenDollar er $ 235.94M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUSDO er 230.28M, med en total tilgang på 230284962.5864473. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 235.94M.