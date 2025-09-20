Dagens Compounding OpenDollar livepris er 1.024 USD. Spor prisoppdateringer for CUSDO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CUSDO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Compounding OpenDollar livepris er 1.024 USD. Spor prisoppdateringer for CUSDO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CUSDO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Compounding OpenDollar Pris (CUSDO)

1 CUSDO til USD livepris:

$1.024
$1.024
-0.10%1D
Compounding OpenDollar (CUSDO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:59:59 (UTC+8)

Compounding OpenDollar (CUSDO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.022
$ 1.022
24 timer lav
$ 1.028
$ 1.028
24 timer høy

$ 1.022
$ 1.022

$ 1.028
$ 1.028

$ 1.086
$ 1.086

$ 0.89555
$ 0.89555

-0.14%

-0.16%

+0.05%

+0.05%

Compounding OpenDollar (CUSDO) sanntidsprisen er $1.024. I løpet av de siste 24 timene har CUSDO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.022 og et toppnivå på $ 1.028, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUSDO er $ 1.086, mens den rekordlave prisen er $ 0.89555.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUSDO endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -0.16% over 24 timer og +0.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Compounding OpenDollar (CUSDO) Markedsinformasjon

$ 235.94M
$ 235.94M

--
--

$ 235.94M
$ 235.94M

230.28M
230.28M

230,284,962.5864473
230,284,962.5864473

Nåværende markedsverdi på Compounding OpenDollar er $ 235.94M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUSDO er 230.28M, med en total tilgang på 230284962.5864473. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 235.94M.

Compounding OpenDollar (CUSDO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Compounding OpenDollar til USD ble $ -0.00173169861359.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Compounding OpenDollar til USD ble $ +0.0022323200.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Compounding OpenDollar til USD ble $ +0.0050822144.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Compounding OpenDollar til USD ble $ +0.0073450422284373.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00173169861359-0.16%
30 dager$ +0.0022323200+0.22%
60 dager$ +0.0050822144+0.50%
90 dager$ +0.0073450422284373+0.72%

Hva er Compounding OpenDollar (CUSDO)

The OpenEden Compounding Open Dollar (“cUSDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. cUSDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Compounding OpenDollar (CUSDO) Ressurs

Offisiell nettside

Compounding OpenDollar Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Compounding OpenDollar (CUSDO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Compounding OpenDollar (CUSDO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Compounding OpenDollar.

Sjekk Compounding OpenDollarprisprognosen nå!

CUSDO til lokale valutaer

Compounding OpenDollar (CUSDO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Compounding OpenDollar (CUSDO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CUSDO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Compounding OpenDollar (CUSDO)

Hvor mye er Compounding OpenDollar (CUSDO) verdt i dag?
Live CUSDO prisen i USD er 1.024 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CUSDO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CUSDO til USD er $ 1.024. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Compounding OpenDollar?
Markedsverdien for CUSDO er $ 235.94M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CUSDO?
Den sirkulerende forsyningen av CUSDO er 230.28M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCUSDO ?
CUSDO oppnådde en ATH-pris på 1.086 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CUSDO?
CUSDO så en ATL-pris på 0.89555 USD.
Hva er handelsvolumet til CUSDO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CUSDO er -- USD.
Vil CUSDO gå høyere i år?
CUSDO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CUSDO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:59:59 (UTC+8)

Compounding OpenDollar (CUSDO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

