All Your Base (AYB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00000544$ 0.00000544 $ 0.00000544 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.50% Prisendring (1D) -2.60% Prisendring (7D) -22.49% Prisendring (7D) -22.49%

All Your Base (AYB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AYB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AYB er $ 0.00000544, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AYB endret seg med +0.50% i løpet av den siste timen, -2.60% over 24 timer og -22.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

All Your Base (AYB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 829.35K$ 829.35K $ 829.35K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 829.35K$ 829.35K $ 829.35K Opplagsforsyning 1.99T 1.99T 1.99T Total forsyning 1,990,000,000,000.0 1,990,000,000,000.0 1,990,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på All Your Base er $ 829.35K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AYB er 1.99T, med en total tilgang på 1990000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 829.35K.