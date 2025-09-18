Dagens xx network livepris er 0.01956 USD. Spor prisoppdateringer for XX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens xx network livepris er 0.01956 USD. Spor prisoppdateringer for XX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.01956
-0.05%1D
xx network (XX) Live prisdiagram
2025-09-20 02:25:30 (UTC+8)

xx network (XX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01914
24 timer lav
$ 0.021
24 timer høy

$ 0.01914
$ 0.021
$ 0.7700154832076693
$ 0.01314729076489246
0.00%

-0.05%

-4.22%

-4.22%

xx network (XX) sanntidsprisen er $ 0.01956. I løpet av de siste 24 timene har XX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01914 og et toppnivå på $ 0.021, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XX er $ 0.7700154832076693, mens den rekordlave prisen er $ 0.01314729076489246.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XX endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og -4.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

xx network (XX) Markedsinformasjon

No.4325

$ 0.00
$ 83.73K
$ 18.65M
0.00
953,639,587
XX

Nåværende markedsverdi på xx network er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 83.73K. Den sirkulerende forsyningen på XX er 0.00, med en total tilgang på 953639587. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.65M.

xx network (XX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene xx network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000098-0.05%
30 dager$ -0.00921-32.02%
60 dager$ -0.00094-4.59%
90 dager$ -0.00126-6.06%
xx network Prisendring i dag

I dag registrerte XX en endring på $ -0.0000098 (-0.05%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

xx network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00921 (-32.02%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

xx network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XX en endring på $ -0.00094 (-4.59%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

xx network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00126-6.06% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for xx network (XX)?

Sjekk ut xx network Prishistorikk-siden nå.

Hva er xx network (XX)

The xx network is made up of a fast, low-fee, quantum-ready layer 1 blockchain and the most private communications network in the world. The project was founded by cryptographer David Chaum, the godfather of digital currency and privacy technology. Using the xxDK, any application or blockchain can route their traffic through the xx network’s communications layer and provide metadata-protected privacy and quantum-secure, end-to-end encryption to their transactions. The xx messenger mobile app is the first decentralized, quantum-secure, end-to-end encrypted messenger in the world. Available on major app stores, the xx messenger’s performance has already attracted daily users in over 65 countries, The xx network utilizes nominated Proof-of-Stake (nPoS) to incentivize all coin holders to run and elect nodes as well as participate in the governance of the platform via an on-chain DAO. The xx network mainnet launched in November 2021. Totally 1 billon coins will be issued over the next 5 years with some deflationary mechanism such as coin burning.

xx network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere xx network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om xx network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din xx network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

xx network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil xx network (XX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine xx network (XX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for xx network.

Sjekk xx networkprisprognosen nå!

xx network (XX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak xx network (XX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe xx network (XX)

Leter du etter hvordan du kjøperxx network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe xx network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XX til lokale valutaer

1 xx network(XX) til VND
514.7214
1 xx network(XX) til AUD
A$0.0295356
1 xx network(XX) til GBP
0.0144744
1 xx network(XX) til EUR
0.016626
1 xx network(XX) til USD
$0.01956
1 xx network(XX) til MYR
RM0.082152
1 xx network(XX) til TRY
0.8093928
1 xx network(XX) til JPY
¥2.87532
1 xx network(XX) til ARS
ARS$28.8494352
1 xx network(XX) til RUB
1.63326
1 xx network(XX) til INR
1.7230404
1 xx network(XX) til IDR
Rp325.9998696
1 xx network(XX) til KRW
27.3182784
1 xx network(XX) til PHP
1.1155068
1 xx network(XX) til EGP
￡E.0.9422052
1 xx network(XX) til BRL
R$0.1040592
1 xx network(XX) til CAD
C$0.0267972
1 xx network(XX) til BDT
2.3812344
1 xx network(XX) til NGN
29.2375056
1 xx network(XX) til COP
$76.40625
1 xx network(XX) til ZAR
R.0.3387792
1 xx network(XX) til UAH
0.8082192
1 xx network(XX) til TZS
T.Sh.48.4156944
1 xx network(XX) til VES
Bs3.18828
1 xx network(XX) til CLP
$18.6798
1 xx network(XX) til PKR
Rs5.5519104
1 xx network(XX) til KZT
10.5899796
1 xx network(XX) til THB
฿0.6222036
1 xx network(XX) til TWD
NT$0.5911032
1 xx network(XX) til AED
د.إ0.0717852
1 xx network(XX) til CHF
Fr0.0154524
1 xx network(XX) til HKD
HK$0.1519812
1 xx network(XX) til AMD
֏7.485612
1 xx network(XX) til MAD
.د.م0.1764312
1 xx network(XX) til MXN
$0.359904
1 xx network(XX) til SAR
ريال0.07335
1 xx network(XX) til ETB
Br2.8082292
1 xx network(XX) til KES
KSh2.5267608
1 xx network(XX) til JOD
د.أ0.01386804
1 xx network(XX) til PLN
0.0708072
1 xx network(XX) til RON
лв0.0843036
1 xx network(XX) til SEK
kr0.1840596
1 xx network(XX) til BGN
лв0.0324696
1 xx network(XX) til HUF
Ft6.5003748
1 xx network(XX) til CZK
0.4043052
1 xx network(XX) til KWD
د.ك0.0059658
1 xx network(XX) til ILS
0.0651348
1 xx network(XX) til BOB
Bs0.1351596
1 xx network(XX) til AZN
0.033252
1 xx network(XX) til TJS
SM0.1830816
1 xx network(XX) til GEL
0.052812
1 xx network(XX) til AOA
Kz17.8303092
1 xx network(XX) til BHD
.د.ب0.00737412
1 xx network(XX) til BMD
$0.01956
1 xx network(XX) til DKK
kr0.124206
1 xx network(XX) til HNL
L0.5126676
1 xx network(XX) til MUR
0.8868504
1 xx network(XX) til NAD
$0.339366
1 xx network(XX) til NOK
kr0.1944264
1 xx network(XX) til NZD
$0.033252
1 xx network(XX) til PAB
B/.0.01956
1 xx network(XX) til PGK
K0.0817608
1 xx network(XX) til QAR
ر.ق0.0710028
1 xx network(XX) til RSD
дин.1.9505232
1 xx network(XX) til UZS
soʻm241.4813052
1 xx network(XX) til ALL
L1.6129176
1 xx network(XX) til ANG
ƒ0.0350124
1 xx network(XX) til AWG
ƒ0.035208
1 xx network(XX) til BBD
$0.03912
1 xx network(XX) til BAM
KM0.0324696
1 xx network(XX) til BIF
Fr58.3866
1 xx network(XX) til BND
$0.0250368
1 xx network(XX) til BSD
$0.01956
1 xx network(XX) til JMD
$3.1376196
1 xx network(XX) til KHR
78.5541336
1 xx network(XX) til KMF
Fr8.17608
1 xx network(XX) til LAK
425.2173828
1 xx network(XX) til LKR
Rs5.9165088
1 xx network(XX) til MDL
L0.32274
1 xx network(XX) til MGA
Ar86.5485012
1 xx network(XX) til MOP
P0.1566756
1 xx network(XX) til MVR
0.299268
1 xx network(XX) til MWK
MK33.9583116
1 xx network(XX) til MZN
MT1.249884
1 xx network(XX) til NPR
Rs2.7563952
1 xx network(XX) til PYG
139.69752
1 xx network(XX) til RWF
Fr28.34244
1 xx network(XX) til SBD
$0.160392
1 xx network(XX) til SCR
0.2802948
1 xx network(XX) til SRD
$0.7450404
1 xx network(XX) til SVC
$0.17115
1 xx network(XX) til SZL
L0.339366
1 xx network(XX) til TMT
m0.06846
1 xx network(XX) til TND
د.ت0.0569196
1 xx network(XX) til TTD
$0.1324212
1 xx network(XX) til UGX
Sh68.61648
1 xx network(XX) til XAF
Fr10.91448
1 xx network(XX) til XCD
$0.052812
1 xx network(XX) til XOF
Fr10.91448
1 xx network(XX) til XPF
Fr1.97556
1 xx network(XX) til BWP
P0.2605392
1 xx network(XX) til BZD
$0.0393156
1 xx network(XX) til CVE
$1.8343368
1 xx network(XX) til DJF
Fr3.46212
1 xx network(XX) til DOP
$1.2131112
1 xx network(XX) til DZD
د.ج2.533998
1 xx network(XX) til FJD
$0.04401
1 xx network(XX) til GNF
Fr170.0742
1 xx network(XX) til GTQ
Q0.1498296
1 xx network(XX) til GYD
$4.0937124
1 xx network(XX) til ISK
kr2.36676

For en mer dyptgående forståelse av xx network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell xx network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om xx network

Hvor mye er xx network (XX) verdt i dag?
Live XX prisen i USD er 0.01956 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XX til USD er $ 0.01956. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for xx network?
Markedsverdien for XX er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XX?
Den sirkulerende forsyningen av XX er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXX ?
XX oppnådde en ATH-pris på 0.7700154832076693 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XX?
XX så en ATL-pris på 0.01314729076489246 USD.
Hva er handelsvolumet til XX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XX er $ 83.73K USD.
Vil XX gå høyere i år?
XX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XX prisprognosen for en mer grundig analyse.
2025-09-20 02:25:30 (UTC+8)

xx network (XX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
