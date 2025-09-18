Hva er xx network (XX)

The xx network is made up of a fast, low-fee, quantum-ready layer 1 blockchain and the most private communications network in the world. The project was founded by cryptographer David Chaum, the godfather of digital currency and privacy technology. Using the xxDK, any application or blockchain can route their traffic through the xx network’s communications layer and provide metadata-protected privacy and quantum-secure, end-to-end encryption to their transactions. The xx messenger mobile app is the first decentralized, quantum-secure, end-to-end encrypted messenger in the world. Available on major app stores, the xx messenger’s performance has already attracted daily users in over 65 countries, The xx network utilizes nominated Proof-of-Stake (nPoS) to incentivize all coin holders to run and elect nodes as well as participate in the governance of the platform via an on-chain DAO. The xx network mainnet launched in November 2021. Totally 1 billon coins will be issued over the next 5 years with some deflationary mechanism such as coin burning.

xx network (XX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak xx network (XX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XX tokenets omfattende tokenomics nå!

XX til lokale valutaer

Folk spør også: Andre spørsmål om xx network Hvor mye er xx network (XX) verdt i dag? Live XX prisen i USD er 0.01956 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende XX-til-USD-pris? $ 0.01956 . Sjekk ut Den nåværende prisen på XX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for xx network? Markedsverdien for XX er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XX? Den sirkulerende forsyningen av XX er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXX ? XX oppnådde en ATH-pris på 0.7700154832076693 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XX? XX så en ATL-pris på 0.01314729076489246 USD . Hva er handelsvolumet til XX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XX er $ 83.73K USD . Vil XX gå høyere i år? XX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XX prisprognosen for en mer grundig analyse.

