Hva er Radix (XRD)

Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.

Radix (XRD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Radix (XRD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XRD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Radix (XRD)

Leter du etter hvordan du kjøperRadix? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Radix på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XRD til lokale valutaer

Radix Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Radix, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Radix Hvor mye er Radix (XRD) verdt i dag? Live XRD prisen i USD er 0.004619 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende XRD-til-USD-pris? $ 0.004619 . Sjekk ut Den nåværende prisen på XRD til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Radix? Markedsverdien for XRD er $ 54.71M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XRD? Den sirkulerende forsyningen av XRD er 11.84B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXRD ? XRD oppnådde en ATH-pris på 0.6538178727691196 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XRD? XRD så en ATL-pris på 0.003522118257304897 USD . Hva er handelsvolumet til XRD? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XRD er $ 103.79K USD . Vil XRD gå høyere i år? XRD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XRD prisprognosen for en mer grundig analyse.

Radix (XRD) Viktige bransjeoppdateringer

