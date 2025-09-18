Dagens Radix livepris er 0.004619 USD. Spor prisoppdateringer for XRD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XRD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Radix livepris er 0.004619 USD. Spor prisoppdateringer for XRD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XRD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Radix Logo

Radix Pris(XRD)

1 XRD til USD livepris:

$0.004619
$0.004619$0.004619
-0.21%1D
USD
Radix (XRD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:09:27 (UTC+8)

Radix (XRD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.004536
$ 0.004536$ 0.004536
24 timer lav
$ 0.004785
$ 0.004785$ 0.004785
24 timer høy

$ 0.004536
$ 0.004536$ 0.004536

$ 0.004785
$ 0.004785$ 0.004785

$ 0.6538178727691196
$ 0.6538178727691196$ 0.6538178727691196

$ 0.003522118257304897
$ 0.003522118257304897$ 0.003522118257304897

-0.35%

-0.21%

-22.83%

-22.83%

Radix (XRD) sanntidsprisen er $ 0.004619. I løpet av de siste 24 timene har XRD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.004536 og et toppnivå på $ 0.004785, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XRD er $ 0.6538178727691196, mens den rekordlave prisen er $ 0.003522118257304897.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XRD endret seg med -0.35% i løpet av den siste timen, -0.21% over 24 timer og -22.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Radix (XRD) Markedsinformasjon

No.576

$ 54.71M
$ 54.71M$ 54.71M

$ 103.79K
$ 103.79K$ 103.79K

$ 61.17M
$ 61.17M$ 61.17M

11.84B
11.84B 11.84B

13,244,111,522.049137
13,244,111,522.049137 13,244,111,522.049137

XRD

Nåværende markedsverdi på Radix er $ 54.71M, med et 24-timers handelsvolum på $ 103.79K. Den sirkulerende forsyningen på XRD er 11.84B, med en total tilgang på 13244111522.049137. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.17M.

Radix (XRD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Radix for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00000972-0.21%
30 dager$ -0.000569-10.97%
60 dager$ -0.003708-44.53%
90 dager$ -0.001881-28.94%
Radix Prisendring i dag

I dag registrerte XRD en endring på $ -0.00000972 (-0.21%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Radix 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000569 (-10.97%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Radix 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XRD en endring på $ -0.003708 (-44.53%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Radix 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.001881-28.94% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Radix (XRD)?

Sjekk ut Radix Prishistorikk-siden nå.

Hva er Radix (XRD)

Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.

Radix er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Radix investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XRD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Radix på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Radix kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Radix Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Radix (XRD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Radix (XRD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Radix.

Sjekk Radixprisprognosen nå!

Radix (XRD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Radix (XRD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XRD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Radix (XRD)

Leter du etter hvordan du kjøperRadix? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Radix på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Radix Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Radix, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Radix nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Radix

Hvor mye er Radix (XRD) verdt i dag?
Live XRD prisen i USD er 0.004619 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XRD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XRD til USD er $ 0.004619. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Radix?
Markedsverdien for XRD er $ 54.71M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XRD?
Den sirkulerende forsyningen av XRD er 11.84B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXRD ?
XRD oppnådde en ATH-pris på 0.6538178727691196 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XRD?
XRD så en ATL-pris på 0.003522118257304897 USD.
Hva er handelsvolumet til XRD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XRD er $ 103.79K USD.
Vil XRD gå høyere i år?
XRD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XRD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:09:27 (UTC+8)

Radix (XRD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

