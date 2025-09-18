Dagens RUJI livepris er 0.9754 USD. Spor prisoppdateringer for RUJI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RUJI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens RUJI livepris er 0.9754 USD. Spor prisoppdateringer for RUJI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RUJI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

RUJI Pris(RUJI)

1 RUJI til USD livepris:

$0.9754
$0.9754$0.9754
-0.43%1D
USD
RUJI (RUJI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:24:48 (UTC+8)

RUJI (RUJI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.9089
$ 0.9089$ 0.9089
24 timer lav
$ 1.099
$ 1.099$ 1.099
24 timer høy

$ 0.9089
$ 0.9089$ 0.9089

$ 1.099
$ 1.099$ 1.099

--
----

--
----

-3.91%

-0.43%

-17.69%

-17.69%

RUJI (RUJI) sanntidsprisen er $ 0.9754. I løpet av de siste 24 timene har RUJI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.9089 og et toppnivå på $ 1.099, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RUJI er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RUJI endret seg med -3.91% i løpet av den siste timen, -0.43% over 24 timer og -17.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RUJI (RUJI) Markedsinformasjon

--
----

$ 190.94K
$ 190.94K$ 190.94K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

RUNE

Nåværende markedsverdi på RUJI er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 190.94K. Den sirkulerende forsyningen på RUJI er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.

RUJI (RUJI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene RUJI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.004212-0.43%
30 dager$ -0.4979-33.80%
60 dager$ +0.1002+11.44%
90 dager$ +0.4754+95.08%
RUJI Prisendring i dag

I dag registrerte RUJI en endring på $ -0.004212 (-0.43%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

RUJI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.4979 (-33.80%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

RUJI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RUJI en endring på $ +0.1002 (+11.44%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

RUJI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.4754+95.08% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for RUJI (RUJI)?

Sjekk ut RUJI Prishistorikk-siden nå.

Hva er RUJI (RUJI)

Rujira is building the omnichain DeFi rails for humans and machines, an App Layer on THORChain that provides a fully integrated suite of DeFi applications, accessible with native assets from all connected chains. Tap into powerful tools like native-to-native swaps, perps, lending, liquidations, and more, all through your own wallet, under one roof, with a smooth and intuitive user interface. Thanks to THORChain technology, Rujira removes all dependency to third-party bridges and wrapping by centralized intermediaries. Experience the full potential of DeFi with Bitcoin and other native assets.

RUJI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere RUJI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk RUJI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om RUJI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din RUJI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

RUJI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil RUJI (RUJI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine RUJI (RUJI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for RUJI.

Sjekk RUJIprisprognosen nå!

RUJI (RUJI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak RUJI (RUJI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RUJI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe RUJI (RUJI)

Leter du etter hvordan du kjøperRUJI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe RUJI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RUJI til lokale valutaer

1 RUJI(RUJI) til VND
25,667.651
1 RUJI(RUJI) til AUD
A$1.472854
1 RUJI(RUJI) til GBP
0.721796
1 RUJI(RUJI) til EUR
0.82909
1 RUJI(RUJI) til USD
$0.9754
1 RUJI(RUJI) til MYR
RM4.09668
1 RUJI(RUJI) til TRY
40.352298
1 RUJI(RUJI) til JPY
¥143.3838
1 RUJI(RUJI) til ARS
ARS$1,438.636968
1 RUJI(RUJI) til RUB
81.4459
1 RUJI(RUJI) til INR
85.922986
1 RUJI(RUJI) til IDR
Rp16,256.660164
1 RUJI(RUJI) til KRW
1,362.282656
1 RUJI(RUJI) til PHP
55.539276
1 RUJI(RUJI) til EGP
￡E.46.975264
1 RUJI(RUJI) til BRL
R$5.189128
1 RUJI(RUJI) til CAD
C$1.336298
1 RUJI(RUJI) til BDT
118.842736
1 RUJI(RUJI) til NGN
1,460.1738
1 RUJI(RUJI) til COP
$3,810.15625
1 RUJI(RUJI) til ZAR
R.16.913436
1 RUJI(RUJI) til UAH
40.303528
1 RUJI(RUJI) til TZS
T.Sh.2,414.349096
1 RUJI(RUJI) til VES
Bs158.9902
1 RUJI(RUJI) til CLP
$931.507
1 RUJI(RUJI) til PKR
Rs276.857536
1 RUJI(RUJI) til KZT
528.6668
1 RUJI(RUJI) til THB
฿31.06649
1 RUJI(RUJI) til TWD
NT$29.486342
1 RUJI(RUJI) til AED
د.إ3.579718
1 RUJI(RUJI) til CHF
Fr0.770566
1 RUJI(RUJI) til HKD
HK$7.578858
1 RUJI(RUJI) til AMD
֏373.714756
1 RUJI(RUJI) til MAD
.د.م8.807862
1 RUJI(RUJI) til MXN
$17.94736
1 RUJI(RUJI) til SAR
ريال3.65775
1 RUJI(RUJI) til ETB
Br140.038178
1 RUJI(RUJI) til KES
KSh126.109466
1 RUJI(RUJI) til JOD
د.أ0.6915586
1 RUJI(RUJI) til PLN
3.530948
1 RUJI(RUJI) til RON
лв4.213728
1 RUJI(RUJI) til SEK
kr9.178514
1 RUJI(RUJI) til BGN
лв1.619164
1 RUJI(RUJI) til HUF
Ft324.261976
1 RUJI(RUJI) til CZK
20.161518
1 RUJI(RUJI) til KWD
د.ك0.297497
1 RUJI(RUJI) til ILS
3.248082
1 RUJI(RUJI) til BOB
Bs6.740014
1 RUJI(RUJI) til AZN
1.65818
1 RUJI(RUJI) til TJS
SM9.139498
1 RUJI(RUJI) til GEL
2.63358
1 RUJI(RUJI) til AOA
Kz889.145378
1 RUJI(RUJI) til BHD
.د.ب0.3677258
1 RUJI(RUJI) til BMD
$0.9754
1 RUJI(RUJI) til DKK
kr6.19379
1 RUJI(RUJI) til HNL
L25.565234
1 RUJI(RUJI) til MUR
44.224636
1 RUJI(RUJI) til NAD
$16.942698
1 RUJI(RUJI) til NOK
kr9.695476
1 RUJI(RUJI) til NZD
$1.65818
1 RUJI(RUJI) til PAB
B/.0.9754
1 RUJI(RUJI) til PGK
K4.077172
1 RUJI(RUJI) til QAR
ر.ق3.550456
1 RUJI(RUJI) til RSD
дин.97.29615
1 RUJI(RUJI) til UZS
soʻm12,041.966518
1 RUJI(RUJI) til ALL
L80.431484
1 RUJI(RUJI) til ANG
ƒ1.745966
1 RUJI(RUJI) til AWG
ƒ1.75572
1 RUJI(RUJI) til BBD
$1.9508
1 RUJI(RUJI) til BAM
KM1.619164
1 RUJI(RUJI) til BIF
Fr2,911.569
1 RUJI(RUJI) til BND
$1.248512
1 RUJI(RUJI) til BSD
$0.9754
1 RUJI(RUJI) til JMD
$156.463914
1 RUJI(RUJI) til KHR
3,933.05665
1 RUJI(RUJI) til KMF
Fr407.7172
1 RUJI(RUJI) til LAK
21,204.347402
1 RUJI(RUJI) til LKR
Rs295.30235
1 RUJI(RUJI) til MDL
L16.201394
1 RUJI(RUJI) til MGA
Ar4,315.920658
1 RUJI(RUJI) til MOP
P7.812954
1 RUJI(RUJI) til MVR
14.92362
1 RUJI(RUJI) til MWK
MK1,693.401694
1 RUJI(RUJI) til MZN
MT62.32806
1 RUJI(RUJI) til NPR
Rs137.453368
1 RUJI(RUJI) til PYG
6,966.3068
1 RUJI(RUJI) til RWF
Fr1,413.3546
1 RUJI(RUJI) til SBD
$7.99828
1 RUJI(RUJI) til SCR
13.977482
1 RUJI(RUJI) til SRD
$37.152986
1 RUJI(RUJI) til SVC
$8.544504
1 RUJI(RUJI) til SZL
L16.92319
1 RUJI(RUJI) til TMT
m3.4139
1 RUJI(RUJI) til TND
د.ت2.8413402
1 RUJI(RUJI) til TTD
$6.603458
1 RUJI(RUJI) til UGX
Sh3,421.7032
1 RUJI(RUJI) til XAF
Fr544.2732
1 RUJI(RUJI) til XCD
$2.63358
1 RUJI(RUJI) til XOF
Fr544.2732
1 RUJI(RUJI) til XPF
Fr98.5154
1 RUJI(RUJI) til BWP
P12.992328
1 RUJI(RUJI) til BZD
$1.960554
1 RUJI(RUJI) til CVE
$91.560798
1 RUJI(RUJI) til DJF
Fr172.6458
1 RUJI(RUJI) til DOP
$60.494308
1 RUJI(RUJI) til DZD
د.ج126.392332
1 RUJI(RUJI) til FJD
$2.19465
1 RUJI(RUJI) til GNF
Fr8,481.103
1 RUJI(RUJI) til GTQ
Q7.471564
1 RUJI(RUJI) til GYD
$204.307284
1 RUJI(RUJI) til ISK
kr118.0234

RUJI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av RUJI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell RUJI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om RUJI

Hvor mye er RUJI (RUJI) verdt i dag?
Live RUJI prisen i USD er 0.9754 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RUJI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RUJI til USD er $ 0.9754. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for RUJI?
Markedsverdien for RUJI er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RUJI?
Den sirkulerende forsyningen av RUJI er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRUJI ?
RUJI oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RUJI?
RUJI så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til RUJI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RUJI er $ 190.94K USD.
Vil RUJI gå høyere i år?
RUJI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RUJI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 00:24:48 (UTC+8)

RUJI (RUJI) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

