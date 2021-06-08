Hva er Quickswap (QUICK)

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

Quickswap Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Quickswap (QUICK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Quickswap (QUICK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Quickswap.

Sjekk Quickswapprisprognosen nå!

Quickswap (QUICK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Quickswap (QUICK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om QUICK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Quickswap (QUICK)

Leter du etter hvordan du kjøperQuickswap? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Quickswap på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

QUICK til lokale valutaer

Prøv konverting

Quickswap Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Quickswap, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Quickswap Hvor mye er Quickswap (QUICK) verdt i dag? Hva er gjeldende QUICK-til-USD-pris? Hva er markedsverdien for Quickswap? Hva er den sirkulerende forsyningen av QUICK? Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forQUICK? Hva var den laveste prisen (ATL) på QUICK? Hva er handelsvolumet til QUICK? Vil QUICK gå høyere i år? QUICK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen.

Quickswap (QUICK) Viktige bransjeoppdateringer

