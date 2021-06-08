Dagens Quickswap livepris er 0.02304 USD. Spor prisoppdateringer for QUICK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QUICK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Quickswap livepris er 0.02304 USD. Spor prisoppdateringer for QUICK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QUICK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om QUICK

QUICK Prisinformasjon

QUICK teknisk dokument

QUICK Offisiell nettside

QUICK tokenomics

QUICK Prisprognose

QUICK-historikk

QUICK Kjøpeguide

QUICK-til-fiat-valutakonverter

QUICK Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Quickswap Logo

Quickswap Pris(QUICK)

1 QUICK til USD livepris:

$0.02304
$0.02304$0.02304
-1.07%1D
USD
Quickswap (QUICK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:21:09 (UTC+8)

Quickswap (QUICK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02294
$ 0.02294$ 0.02294
24 timer lav
$ 0.02442
$ 0.02442$ 0.02442
24 timer høy

$ 0.02294
$ 0.02294$ 0.02294

$ 0.02442
$ 0.02442$ 0.02442

$ 0.2250459349499163
$ 0.2250459349499163$ 0.2250459349499163

$ 0.017408148679471012
$ 0.017408148679471012$ 0.017408148679471012

+0.08%

-1.06%

-9.26%

-9.26%

Quickswap (QUICK) sanntidsprisen er $ 0.02304. I løpet av de siste 24 timene har QUICK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02294 og et toppnivå på $ 0.02442, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QUICK er $ 0.2250459349499163, mens den rekordlave prisen er $ 0.017408148679471012.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QUICK endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -1.06% over 24 timer og -9.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Quickswap (QUICK) Markedsinformasjon

No.983

$ 16.96M
$ 16.96M$ 16.96M

$ 300.76K
$ 300.76K$ 300.76K

$ 23.04M
$ 23.04M$ 23.04M

736.13M
736.13M 736.13M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

946,046,191.4284996
946,046,191.4284996 946,046,191.4284996

73.61%

2021-06-08 00:00:00

MATIC

Nåværende markedsverdi på Quickswap er $ 16.96M, med et 24-timers handelsvolum på $ 300.76K. Den sirkulerende forsyningen på QUICK er 736.13M, med en total tilgang på 946046191.4284996. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.04M.

Quickswap (QUICK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Quickswap for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0002492-1.06%
30 dager$ -0.00121-4.99%
60 dager$ -0.00244-9.58%
90 dager$ -0.00014-0.61%
Quickswap Prisendring i dag

I dag registrerte QUICK en endring på $ -0.0002492 (-1.06%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Quickswap 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00121 (-4.99%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Quickswap 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så QUICK en endring på $ -0.00244 (-9.58%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Quickswap 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00014-0.61% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Quickswap (QUICK)?

Sjekk ut Quickswap Prishistorikk-siden nå.

Hva er Quickswap (QUICK)

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

Quickswap er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Quickswap investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk QUICK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Quickswap på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Quickswap kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Quickswap Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Quickswap (QUICK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Quickswap (QUICK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Quickswap.

Sjekk Quickswapprisprognosen nå!

Quickswap (QUICK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Quickswap (QUICK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om QUICK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Quickswap (QUICK)

Leter du etter hvordan du kjøperQuickswap? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Quickswap på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

QUICK til lokale valutaer

1 Quickswap(QUICK) til VND
606.2976
1 Quickswap(QUICK) til AUD
A$0.0347904
1 Quickswap(QUICK) til GBP
0.0170496
1 Quickswap(QUICK) til EUR
0.019584
1 Quickswap(QUICK) til USD
$0.02304
1 Quickswap(QUICK) til MYR
RM0.096768
1 Quickswap(QUICK) til TRY
0.9533952
1 Quickswap(QUICK) til JPY
¥3.38688
1 Quickswap(QUICK) til ARS
ARS$33.9821568
1 Quickswap(QUICK) til RUB
1.92384
1 Quickswap(QUICK) til INR
2.0295936
1 Quickswap(QUICK) til IDR
Rp383.9998464
1 Quickswap(QUICK) til KRW
32.1785856
1 Quickswap(QUICK) til PHP
1.3146624
1 Quickswap(QUICK) til EGP
￡E.1.1096064
1 Quickswap(QUICK) til BRL
R$0.1223424
1 Quickswap(QUICK) til CAD
C$0.0315648
1 Quickswap(QUICK) til BDT
2.8048896
1 Quickswap(QUICK) til NGN
34.4392704
1 Quickswap(QUICK) til COP
$90
1 Quickswap(QUICK) til ZAR
R.0.3990528
1 Quickswap(QUICK) til UAH
0.9520128
1 Quickswap(QUICK) til TZS
T.Sh.57.0295296
1 Quickswap(QUICK) til VES
Bs3.75552
1 Quickswap(QUICK) til CLP
$22.0032
1 Quickswap(QUICK) til PKR
Rs6.5396736
1 Quickswap(QUICK) til KZT
12.4740864
1 Quickswap(QUICK) til THB
฿0.7329024
1 Quickswap(QUICK) til TWD
NT$0.6964992
1 Quickswap(QUICK) til AED
د.إ0.0845568
1 Quickswap(QUICK) til CHF
Fr0.0182016
1 Quickswap(QUICK) til HKD
HK$0.1790208
1 Quickswap(QUICK) til AMD
֏8.817408
1 Quickswap(QUICK) til MAD
.د.م0.2078208
1 Quickswap(QUICK) til MXN
$0.4237056
1 Quickswap(QUICK) til SAR
ريال0.0864
1 Quickswap(QUICK) til ETB
Br3.3078528
1 Quickswap(QUICK) til KES
KSh2.9763072
1 Quickswap(QUICK) til JOD
د.أ0.01633536
1 Quickswap(QUICK) til PLN
0.0834048
1 Quickswap(QUICK) til RON
лв0.0993024
1 Quickswap(QUICK) til SEK
kr0.2168064
1 Quickswap(QUICK) til BGN
лв0.0382464
1 Quickswap(QUICK) til HUF
Ft7.6543488
1 Quickswap(QUICK) til CZK
0.4762368
1 Quickswap(QUICK) til KWD
د.ك0.0070272
1 Quickswap(QUICK) til ILS
0.0767232
1 Quickswap(QUICK) til BOB
Bs0.1592064
1 Quickswap(QUICK) til AZN
0.039168
1 Quickswap(QUICK) til TJS
SM0.2156544
1 Quickswap(QUICK) til GEL
0.062208
1 Quickswap(QUICK) til AOA
Kz21.0025728
1 Quickswap(QUICK) til BHD
.د.ب0.00868608
1 Quickswap(QUICK) til BMD
$0.02304
1 Quickswap(QUICK) til DKK
kr0.146304
1 Quickswap(QUICK) til HNL
L0.6038784
1 Quickswap(QUICK) til MUR
1.0446336
1 Quickswap(QUICK) til NAD
$0.399744
1 Quickswap(QUICK) til NOK
kr0.2290176
1 Quickswap(QUICK) til NZD
$0.039168
1 Quickswap(QUICK) til PAB
B/.0.02304
1 Quickswap(QUICK) til PGK
K0.0963072
1 Quickswap(QUICK) til QAR
ر.ق0.0836352
1 Quickswap(QUICK) til RSD
дин.2.2980096
1 Quickswap(QUICK) til UZS
soʻm284.4442368
1 Quickswap(QUICK) til ALL
L1.8998784
1 Quickswap(QUICK) til ANG
ƒ0.0412416
1 Quickswap(QUICK) til AWG
ƒ0.041472
1 Quickswap(QUICK) til BBD
$0.04608
1 Quickswap(QUICK) til BAM
KM0.0382464
1 Quickswap(QUICK) til BIF
Fr68.7744
1 Quickswap(QUICK) til BND
$0.0294912
1 Quickswap(QUICK) til BSD
$0.02304
1 Quickswap(QUICK) til JMD
$3.6958464
1 Quickswap(QUICK) til KHR
92.5300224
1 Quickswap(QUICK) til KMF
Fr9.63072
1 Quickswap(QUICK) til LAK
500.8695552
1 Quickswap(QUICK) til LKR
Rs6.9691392
1 Quickswap(QUICK) til MDL
L0.38016
1 Quickswap(QUICK) til MGA
Ar101.9467008
1 Quickswap(QUICK) til MOP
P0.1845504
1 Quickswap(QUICK) til MVR
0.352512
1 Quickswap(QUICK) til MWK
MK39.9999744
1 Quickswap(QUICK) til MZN
MT1.472256
1 Quickswap(QUICK) til NPR
Rs3.2467968
1 Quickswap(QUICK) til PYG
164.55168
1 Quickswap(QUICK) til RWF
Fr33.38496
1 Quickswap(QUICK) til SBD
$0.188928
1 Quickswap(QUICK) til SCR
0.3301632
1 Quickswap(QUICK) til SRD
$0.8775936
1 Quickswap(QUICK) til SVC
$0.2016
1 Quickswap(QUICK) til SZL
L0.399744
1 Quickswap(QUICK) til TMT
m0.08064
1 Quickswap(QUICK) til TND
د.ت0.0670464
1 Quickswap(QUICK) til TTD
$0.1559808
1 Quickswap(QUICK) til UGX
Sh80.82432
1 Quickswap(QUICK) til XAF
Fr12.85632
1 Quickswap(QUICK) til XCD
$0.062208
1 Quickswap(QUICK) til XOF
Fr12.85632
1 Quickswap(QUICK) til XPF
Fr2.32704
1 Quickswap(QUICK) til BWP
P0.3068928
1 Quickswap(QUICK) til BZD
$0.0463104
1 Quickswap(QUICK) til CVE
$2.1606912
1 Quickswap(QUICK) til DJF
Fr4.07808
1 Quickswap(QUICK) til DOP
$1.4289408
1 Quickswap(QUICK) til DZD
د.ج2.9850624
1 Quickswap(QUICK) til FJD
$0.05184
1 Quickswap(QUICK) til GNF
Fr200.3328
1 Quickswap(QUICK) til GTQ
Q0.1764864
1 Quickswap(QUICK) til GYD
$4.8220416
1 Quickswap(QUICK) til ISK
kr2.78784

Quickswap Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Quickswap, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Quickswap nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Quickswap

Hvor mye er Quickswap (QUICK) verdt i dag?
Live QUICK prisen i USD er 0.02304 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende QUICK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på QUICK til USD er $ 0.02304. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Quickswap?
Markedsverdien for QUICK er $ 16.96M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av QUICK?
Den sirkulerende forsyningen av QUICK er 736.13M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forQUICK ?
QUICK oppnådde en ATH-pris på 0.2250459349499163 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på QUICK?
QUICK så en ATL-pris på 0.017408148679471012 USD.
Hva er handelsvolumet til QUICK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for QUICK er $ 300.76K USD.
Vil QUICK gå høyere i år?
QUICK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut QUICK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:21:09 (UTC+8)

Quickswap (QUICK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

QUICK-til-USD-kalkulator

Beløp

QUICK
QUICK
USD
USD

1 QUICK = 0.02304 USD

Handle QUICK

QUICKUSDT
$0.02304
$0.02304$0.02304
-0.98%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker