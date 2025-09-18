Hva er MAPO (MAPO)

MAP Protocol is a Bitcoin layer-2 for peer-to-peer cross-chain interoperability.

Folk spør også: Andre spørsmål om MAPO Hvor mye er MAPO (MAPO) verdt i dag? Live MAPO prisen i USD er 0.004601 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MAPO-til-USD-pris? $ 0.004601 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MAPO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for MAPO? Markedsverdien for MAPO er $ 27.75M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MAPO? Den sirkulerende forsyningen av MAPO er 6.03B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMAPO ? MAPO oppnådde en ATH-pris på 0.24963369 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MAPO? MAPO så en ATL-pris på 0.003936677633086359 USD . Hva er handelsvolumet til MAPO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MAPO er $ 123.36K USD . Vil MAPO gå høyere i år? MAPO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MAPO prisprognosen for en mer grundig analyse.

MAPO (MAPO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

