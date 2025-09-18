Dagens Koma Inu livepris er 0.02229 USD. Spor prisoppdateringer for KOMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KOMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Koma Inu livepris er 0.02229 USD. Spor prisoppdateringer for KOMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KOMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om KOMA

KOMA Prisinformasjon

KOMA Offisiell nettside

KOMA tokenomics

KOMA Prisprognose

KOMA-historikk

KOMA Kjøpeguide

KOMA-til-fiat-valutakonverter

KOMA Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Koma Inu Logo

Koma Inu Pris(KOMA)

1 KOMA til USD livepris:

$0.02229
$0.02229$0.02229
+0.85%1D
USD
Koma Inu (KOMA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:01:13 (UTC+8)

Koma Inu (KOMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02202
$ 0.02202$ 0.02202
24 timer lav
$ 0.02442
$ 0.02442$ 0.02442
24 timer høy

$ 0.02202
$ 0.02202$ 0.02202

$ 0.02442
$ 0.02442$ 0.02442

$ 0.19515370521653203
$ 0.19515370521653203$ 0.19515370521653203

$ 0.002571199651579896
$ 0.002571199651579896$ 0.002571199651579896

+0.26%

+0.85%

-7.94%

-7.94%

Koma Inu (KOMA) sanntidsprisen er $ 0.02229. I løpet av de siste 24 timene har KOMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02202 og et toppnivå på $ 0.02442, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KOMA er $ 0.19515370521653203, mens den rekordlave prisen er $ 0.002571199651579896.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KOMA endret seg med +0.26% i løpet av den siste timen, +0.85% over 24 timer og -7.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Koma Inu (KOMA) Markedsinformasjon

No.1145

$ 10.92M
$ 10.92M$ 10.92M

$ 21.46K
$ 21.46K$ 21.46K

$ 22.29M
$ 22.29M$ 22.29M

489.75M
489.75M 489.75M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

605,954,353.425861
605,954,353.425861 605,954,353.425861

48.97%

BSC

Nåværende markedsverdi på Koma Inu er $ 10.92M, med et 24-timers handelsvolum på $ 21.46K. Den sirkulerende forsyningen på KOMA er 489.75M, med en total tilgang på 605954353.425861. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.29M.

Koma Inu (KOMA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Koma Inu for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0001879+0.85%
30 dager$ -0.00187-7.75%
60 dager$ -0.00144-6.07%
90 dager$ +0.00645+40.71%
Koma Inu Prisendring i dag

I dag registrerte KOMA en endring på $ +0.0001879 (+0.85%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Koma Inu 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00187 (-7.75%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Koma Inu 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så KOMA en endring på $ -0.00144 (-6.07%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Koma Inu 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00645+40.71% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Koma Inu (KOMA)?

Sjekk ut Koma Inu Prishistorikk-siden nå.

Hva er Koma Inu (KOMA)

Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

Koma Inu er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Koma Inu investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk KOMA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Koma Inu på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Koma Inu kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Koma Inu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Koma Inu (KOMA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Koma Inu (KOMA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Koma Inu.

Sjekk Koma Inuprisprognosen nå!

Koma Inu (KOMA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Koma Inu (KOMA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KOMA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Koma Inu (KOMA)

Leter du etter hvordan du kjøperKoma Inu? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Koma Inu på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

KOMA til lokale valutaer

1 Koma Inu(KOMA) til VND
586.56135
1 Koma Inu(KOMA) til AUD
A$0.0336579
1 Koma Inu(KOMA) til GBP
0.0164946
1 Koma Inu(KOMA) til EUR
0.0189465
1 Koma Inu(KOMA) til USD
$0.02229
1 Koma Inu(KOMA) til MYR
RM0.093618
1 Koma Inu(KOMA) til TRY
0.9223602
1 Koma Inu(KOMA) til JPY
¥3.27663
1 Koma Inu(KOMA) til ARS
ARS$32.8759668
1 Koma Inu(KOMA) til RUB
1.8609921
1 Koma Inu(KOMA) til INR
1.9635261
1 Koma Inu(KOMA) til IDR
Rp371.4998514
1 Koma Inu(KOMA) til KRW
31.1311056
1 Koma Inu(KOMA) til PHP
1.2718674
1 Koma Inu(KOMA) til EGP
￡E.1.0737093
1 Koma Inu(KOMA) til BRL
R$0.1185828
1 Koma Inu(KOMA) til CAD
C$0.0305373
1 Koma Inu(KOMA) til BDT
2.7135846
1 Koma Inu(KOMA) til NGN
33.3182004
1 Koma Inu(KOMA) til COP
$87.0703125
1 Koma Inu(KOMA) til ZAR
R.0.3862857
1 Koma Inu(KOMA) til UAH
0.9210228
1 Koma Inu(KOMA) til TZS
T.Sh.55.1730996
1 Koma Inu(KOMA) til VES
Bs3.63327
1 Koma Inu(KOMA) til CLP
$21.28695
1 Koma Inu(KOMA) til PKR
Rs6.3267936
1 Koma Inu(KOMA) til KZT
12.0680289
1 Koma Inu(KOMA) til THB
฿0.708822
1 Koma Inu(KOMA) til TWD
NT$0.6738267
1 Koma Inu(KOMA) til AED
د.إ0.0818043
1 Koma Inu(KOMA) til CHF
Fr0.0176091
1 Koma Inu(KOMA) til HKD
HK$0.1731933
1 Koma Inu(KOMA) til AMD
֏8.530383
1 Koma Inu(KOMA) til MAD
.د.م0.2010558
1 Koma Inu(KOMA) til MXN
$0.4099131
1 Koma Inu(KOMA) til SAR
ريال0.0835875
1 Koma Inu(KOMA) til ETB
Br3.2001753
1 Koma Inu(KOMA) til KES
KSh2.8794222
1 Koma Inu(KOMA) til JOD
د.أ0.01580361
1 Koma Inu(KOMA) til PLN
0.0806898
1 Koma Inu(KOMA) til RON
лв0.0960699
1 Koma Inu(KOMA) til SEK
kr0.2097489
1 Koma Inu(KOMA) til BGN
лв0.0370014
1 Koma Inu(KOMA) til HUF
Ft7.4051838
1 Koma Inu(KOMA) til CZK
0.4607343
1 Koma Inu(KOMA) til KWD
د.ك0.00679845
1 Koma Inu(KOMA) til ILS
0.0742257
1 Koma Inu(KOMA) til BOB
Bs0.1540239
1 Koma Inu(KOMA) til AZN
0.037893
1 Koma Inu(KOMA) til TJS
SM0.2086344
1 Koma Inu(KOMA) til GEL
0.060183
1 Koma Inu(KOMA) til AOA
Kz20.3188953
1 Koma Inu(KOMA) til BHD
.د.ب0.00840333
1 Koma Inu(KOMA) til BMD
$0.02229
1 Koma Inu(KOMA) til DKK
kr0.1415415
1 Koma Inu(KOMA) til HNL
L0.5842209
1 Koma Inu(KOMA) til MUR
1.0106286
1 Koma Inu(KOMA) til NAD
$0.3867315
1 Koma Inu(KOMA) til NOK
kr0.2215626
1 Koma Inu(KOMA) til NZD
$0.037893
1 Koma Inu(KOMA) til PAB
B/.0.02229
1 Koma Inu(KOMA) til PGK
K0.0931722
1 Koma Inu(KOMA) til QAR
ر.ق0.0809127
1 Koma Inu(KOMA) til RSD
дин.2.2227588
1 Koma Inu(KOMA) til UZS
soʻm275.1849843
1 Koma Inu(KOMA) til ALL
L1.8380334
1 Koma Inu(KOMA) til ANG
ƒ0.0398991
1 Koma Inu(KOMA) til AWG
ƒ0.040122
1 Koma Inu(KOMA) til BBD
$0.04458
1 Koma Inu(KOMA) til BAM
KM0.0370014
1 Koma Inu(KOMA) til BIF
Fr66.53565
1 Koma Inu(KOMA) til BND
$0.0285312
1 Koma Inu(KOMA) til BSD
$0.02229
1 Koma Inu(KOMA) til JMD
$3.5755389
1 Koma Inu(KOMA) til KHR
89.5179774
1 Koma Inu(KOMA) til KMF
Fr9.31722
1 Koma Inu(KOMA) til LAK
484.5652077
1 Koma Inu(KOMA) til LKR
Rs6.7422792
1 Koma Inu(KOMA) til MDL
L0.367785
1 Koma Inu(KOMA) til MGA
Ar98.6281233
1 Koma Inu(KOMA) til MOP
P0.1785429
1 Koma Inu(KOMA) til MVR
0.341037
1 Koma Inu(KOMA) til MWK
MK38.6978919
1 Koma Inu(KOMA) til MZN
MT1.424331
1 Koma Inu(KOMA) til NPR
Rs3.1411068
1 Koma Inu(KOMA) til PYG
159.19518
1 Koma Inu(KOMA) til RWF
Fr32.29821
1 Koma Inu(KOMA) til SBD
$0.182778
1 Koma Inu(KOMA) til SCR
0.3194157
1 Koma Inu(KOMA) til SRD
$0.8490261
1 Koma Inu(KOMA) til SVC
$0.1950375
1 Koma Inu(KOMA) til SZL
L0.3867315
1 Koma Inu(KOMA) til TMT
m0.078015
1 Koma Inu(KOMA) til TND
د.ت0.0648639
1 Koma Inu(KOMA) til TTD
$0.1509033
1 Koma Inu(KOMA) til UGX
Sh78.19332
1 Koma Inu(KOMA) til XAF
Fr12.43782
1 Koma Inu(KOMA) til XCD
$0.060183
1 Koma Inu(KOMA) til XOF
Fr12.43782
1 Koma Inu(KOMA) til XPF
Fr2.25129
1 Koma Inu(KOMA) til BWP
P0.2969028
1 Koma Inu(KOMA) til BZD
$0.0448029
1 Koma Inu(KOMA) til CVE
$2.0903562
1 Koma Inu(KOMA) til DJF
Fr3.94533
1 Koma Inu(KOMA) til DOP
$1.3824258
1 Koma Inu(KOMA) til DZD
د.ج2.8878924
1 Koma Inu(KOMA) til FJD
$0.0501525
1 Koma Inu(KOMA) til GNF
Fr193.81155
1 Koma Inu(KOMA) til GTQ
Q0.1707414
1 Koma Inu(KOMA) til GYD
$4.6650741
1 Koma Inu(KOMA) til ISK
kr2.69709

Koma Inu Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Koma Inu, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Koma Inu nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Koma Inu

Hvor mye er Koma Inu (KOMA) verdt i dag?
Live KOMA prisen i USD er 0.02229 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KOMA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KOMA til USD er $ 0.02229. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Koma Inu?
Markedsverdien for KOMA er $ 10.92M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KOMA?
Den sirkulerende forsyningen av KOMA er 489.75M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKOMA ?
KOMA oppnådde en ATH-pris på 0.19515370521653203 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KOMA?
KOMA så en ATL-pris på 0.002571199651579896 USD.
Hva er handelsvolumet til KOMA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KOMA er $ 21.46K USD.
Vil KOMA gå høyere i år?
KOMA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KOMA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:01:13 (UTC+8)

Koma Inu (KOMA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

KOMA-til-USD-kalkulator

Beløp

KOMA
KOMA
USD
USD

1 KOMA = 0.02229 USD

Handle KOMA

KOMAUSDT
$0.02229
$0.02229$0.02229
+0.85%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker