Hva er Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

Hyperliquid er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Hyperliquid investeringene dine effektivt.



I tillegg kan du:

- Sjekk HYPE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Hyperliquid på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Hyperliquid kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Hyperliquid Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hyperliquid (HYPE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hyperliquid (HYPE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hyperliquid.

Sjekk Hyperliquidprisprognosen nå!

Hyperliquid (HYPE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hyperliquid (HYPE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HYPE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Hyperliquid (HYPE)

Leter du etter hvordan du kjøperHyperliquid? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Hyperliquid på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HYPE til lokale valutaer

Prøv konverting

Hyperliquid Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Hyperliquid, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Hyperliquid Hvor mye er Hyperliquid (HYPE) verdt i dag? Live HYPE prisen i USD er 55.58 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HYPE-til-USD-pris? $ 55.58 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HYPE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Hyperliquid? Markedsverdien for HYPE er $ 18.56B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HYPE? Den sirkulerende forsyningen av HYPE er 333.93M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHYPE ? HYPE oppnådde en ATH-pris på 59.39264633883768 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HYPE? HYPE så en ATL-pris på 3.2002764730895623 USD . Hva er handelsvolumet til HYPE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HYPE er $ 1.69M USD . Vil HYPE gå høyere i år? HYPE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HYPE prisprognosen for en mer grundig analyse.

Hyperliquid (HYPE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

