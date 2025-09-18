Dagens Hyperliquid livepris er 55.58 USD. Spor prisoppdateringer for HYPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HYPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hyperliquid livepris er 55.58 USD. Spor prisoppdateringer for HYPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HYPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Hyperliquid Logo

Hyperliquid Pris(HYPE)

1 HYPE til USD livepris:

$55.58
-0.80%1D
USD
Hyperliquid (HYPE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:40:09 (UTC+8)

Hyperliquid (HYPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 55.16
24 timer lav
$ 59.2
24 timer høy

$ 55.16
$ 59.2
$ 59.39264633883768
$ 3.2002764730895623
-0.90%

-0.80%

-0.81%

-0.81%

Hyperliquid (HYPE) sanntidsprisen er $ 55.58. I løpet av de siste 24 timene har HYPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 55.16 og et toppnivå på $ 59.2, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HYPE er $ 59.39264633883768, mens den rekordlave prisen er $ 3.2002764730895623.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HYPE endret seg med -0.90% i løpet av den siste timen, -0.80% over 24 timer og -0.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hyperliquid (HYPE) Markedsinformasjon

No.11

$ 18.56B
$ 1.69M
$ 55.58B
333.93M
1,000,000,000
999,993,930
33.39%

0.47%

HYPEREVM

Nåværende markedsverdi på Hyperliquid er $ 18.56B, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.69M. Den sirkulerende forsyningen på HYPE er 333.93M, med en total tilgang på 999993930. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.58B.

Hyperliquid (HYPE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Hyperliquid for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.4482-0.80%
30 dager$ +12.86+30.10%
60 dager$ +11.19+25.20%
90 dager$ +23.78+74.77%
Hyperliquid Prisendring i dag

I dag registrerte HYPE en endring på $ -0.4482 (-0.80%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Hyperliquid 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +12.86 (+30.10%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Hyperliquid 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HYPE en endring på $ +11.19 (+25.20%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Hyperliquid 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +23.78+74.77% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Hyperliquid (HYPE)?

Sjekk ut Hyperliquid Prishistorikk-siden nå.

Hva er Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

Hyperliquid er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Hyperliquid investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HYPE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Hyperliquid på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Hyperliquid kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Hyperliquid Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hyperliquid (HYPE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hyperliquid (HYPE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hyperliquid.

Sjekk Hyperliquidprisprognosen nå!

Hyperliquid (HYPE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hyperliquid (HYPE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HYPE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Hyperliquid (HYPE)

Leter du etter hvordan du kjøperHyperliquid? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Hyperliquid på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HYPE til lokale valutaer

1 Hyperliquid(HYPE) til VND
1,462,587.7
1 Hyperliquid(HYPE) til AUD
A$83.9258
1 Hyperliquid(HYPE) til GBP
41.1292
1 Hyperliquid(HYPE) til EUR
47.243
1 Hyperliquid(HYPE) til USD
$55.58
1 Hyperliquid(HYPE) til MYR
RM233.436
1 Hyperliquid(HYPE) til TRY
2,299.9004
1 Hyperliquid(HYPE) til JPY
¥8,170.26
1 Hyperliquid(HYPE) til ARS
ARS$81,976.0536
1 Hyperliquid(HYPE) til RUB
4,640.93
1 Hyperliquid(HYPE) til INR
4,896.0422
1 Hyperliquid(HYPE) til IDR
Rp926,332.9628
1 Hyperliquid(HYPE) til KRW
77,625.2512
1 Hyperliquid(HYPE) til PHP
3,170.2832
1 Hyperliquid(HYPE) til EGP
￡E.2,676.7328
1 Hyperliquid(HYPE) til BRL
R$295.6856
1 Hyperliquid(HYPE) til CAD
C$76.1446
1 Hyperliquid(HYPE) til BDT
6,766.3092
1 Hyperliquid(HYPE) til NGN
83,078.7608
1 Hyperliquid(HYPE) til COP
$216,264.559
1 Hyperliquid(HYPE) til ZAR
R.963.2014
1 Hyperliquid(HYPE) til UAH
2,296.5656
1 Hyperliquid(HYPE) til TZS
T.Sh.137,573.8392
1 Hyperliquid(HYPE) til VES
Bs9,059.54
1 Hyperliquid(HYPE) til CLP
$53,078.9
1 Hyperliquid(HYPE) til PKR
Rs15,775.8272
1 Hyperliquid(HYPE) til KZT
30,091.5678
1 Hyperliquid(HYPE) til THB
฿1,767.9998
1 Hyperliquid(HYPE) til TWD
NT$1,679.6276
1 Hyperliquid(HYPE) til AED
د.إ203.9786
1 Hyperliquid(HYPE) til CHF
Fr43.9082
1 Hyperliquid(HYPE) til HKD
HK$431.8566
1 Hyperliquid(HYPE) til AMD
֏21,270.466
1 Hyperliquid(HYPE) til MAD
.د.م501.3316
1 Hyperliquid(HYPE) til MXN
$1,022.1162
1 Hyperliquid(HYPE) til SAR
ريال208.425
1 Hyperliquid(HYPE) til ETB
Br7,979.6206
1 Hyperliquid(HYPE) til KES
KSh7,179.8244
1 Hyperliquid(HYPE) til JOD
د.أ39.40622
1 Hyperliquid(HYPE) til PLN
201.1996
1 Hyperliquid(HYPE) til RON
лв239.5498
1 Hyperliquid(HYPE) til SEK
kr523.0078
1 Hyperliquid(HYPE) til BGN
лв92.2628
1 Hyperliquid(HYPE) til HUF
Ft18,470.9014
1 Hyperliquid(HYPE) til CZK
1,148.2828
1 Hyperliquid(HYPE) til KWD
د.ك16.9519
1 Hyperliquid(HYPE) til ILS
185.0814
1 Hyperliquid(HYPE) til BOB
Bs384.0578
1 Hyperliquid(HYPE) til AZN
94.486
1 Hyperliquid(HYPE) til TJS
SM520.2288
1 Hyperliquid(HYPE) til GEL
150.066
1 Hyperliquid(HYPE) til AOA
Kz50,665.0606
1 Hyperliquid(HYPE) til BHD
.د.ب20.95366
1 Hyperliquid(HYPE) til BMD
$55.58
1 Hyperliquid(HYPE) til DKK
kr352.933
1 Hyperliquid(HYPE) til HNL
L1,456.7518
1 Hyperliquid(HYPE) til MUR
2,519.9972
1 Hyperliquid(HYPE) til NAD
$964.313
1 Hyperliquid(HYPE) til NOK
kr552.4652
1 Hyperliquid(HYPE) til NZD
$94.486
1 Hyperliquid(HYPE) til PAB
B/.55.58
1 Hyperliquid(HYPE) til PGK
K232.3244
1 Hyperliquid(HYPE) til QAR
ر.ق201.7554
1 Hyperliquid(HYPE) til RSD
дин.5,542.4376
1 Hyperliquid(HYPE) til UZS
soʻm686,172.3386
1 Hyperliquid(HYPE) til ALL
L4,583.1268
1 Hyperliquid(HYPE) til ANG
ƒ99.4882
1 Hyperliquid(HYPE) til AWG
ƒ100.044
1 Hyperliquid(HYPE) til BBD
$111.16
1 Hyperliquid(HYPE) til BAM
KM92.2628
1 Hyperliquid(HYPE) til BIF
Fr165,906.3
1 Hyperliquid(HYPE) til BND
$71.1424
1 Hyperliquid(HYPE) til BSD
$55.58
1 Hyperliquid(HYPE) til JMD
$8,915.5878
1 Hyperliquid(HYPE) til KHR
223,212.6148
1 Hyperliquid(HYPE) til KMF
Fr23,232.44
1 Hyperliquid(HYPE) til LAK
1,208,260.8454
1 Hyperliquid(HYPE) til LKR
Rs16,811.8384
1 Hyperliquid(HYPE) til MDL
L917.07
1 Hyperliquid(HYPE) til MGA
Ar245,928.7166
1 Hyperliquid(HYPE) til MOP
P445.1958
1 Hyperliquid(HYPE) til MVR
850.374
1 Hyperliquid(HYPE) til MWK
MK96,492.9938
1 Hyperliquid(HYPE) til MZN
MT3,551.562
1 Hyperliquid(HYPE) til NPR
Rs7,832.3336
1 Hyperliquid(HYPE) til PYG
396,952.36
1 Hyperliquid(HYPE) til RWF
Fr80,535.42
1 Hyperliquid(HYPE) til SBD
$455.756
1 Hyperliquid(HYPE) til SCR
796.4614
1 Hyperliquid(HYPE) til SRD
$2,117.0422
1 Hyperliquid(HYPE) til SVC
$486.325
1 Hyperliquid(HYPE) til SZL
L964.313
1 Hyperliquid(HYPE) til TMT
m194.53
1 Hyperliquid(HYPE) til TND
د.ت161.7378
1 Hyperliquid(HYPE) til TTD
$376.2766
1 Hyperliquid(HYPE) til UGX
Sh194,974.64
1 Hyperliquid(HYPE) til XAF
Fr31,013.64
1 Hyperliquid(HYPE) til XCD
$150.066
1 Hyperliquid(HYPE) til XOF
Fr31,013.64
1 Hyperliquid(HYPE) til XPF
Fr5,613.58
1 Hyperliquid(HYPE) til BWP
P740.3256
1 Hyperliquid(HYPE) til BZD
$111.7158
1 Hyperliquid(HYPE) til CVE
$5,212.2924
1 Hyperliquid(HYPE) til DJF
Fr9,837.66
1 Hyperliquid(HYPE) til DOP
$3,447.0716
1 Hyperliquid(HYPE) til DZD
د.ج7,200.389
1 Hyperliquid(HYPE) til FJD
$125.055
1 Hyperliquid(HYPE) til GNF
Fr483,268.1
1 Hyperliquid(HYPE) til GTQ
Q425.7428
1 Hyperliquid(HYPE) til GYD
$11,632.3382
1 Hyperliquid(HYPE) til ISK
kr6,725.18

Hyperliquid Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Hyperliquid, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Hyperliquid nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Hyperliquid

Hvor mye er Hyperliquid (HYPE) verdt i dag?
Live HYPE prisen i USD er 55.58 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HYPE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HYPE til USD er $ 55.58. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hyperliquid?
Markedsverdien for HYPE er $ 18.56B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HYPE?
Den sirkulerende forsyningen av HYPE er 333.93M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHYPE ?
HYPE oppnådde en ATH-pris på 59.39264633883768 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HYPE?
HYPE så en ATL-pris på 3.2002764730895623 USD.
Hva er handelsvolumet til HYPE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HYPE er $ 1.69M USD.
Vil HYPE gå høyere i år?
HYPE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HYPE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Hyperliquid (HYPE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

