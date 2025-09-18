Dagens The Arena livepris er 0.010001 USD. Spor prisoppdateringer for ARENA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ARENA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens The Arena livepris er 0.010001 USD. Spor prisoppdateringer for ARENA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ARENA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

The Arena Logo

The Arena Pris(ARENA)

1 ARENA til USD livepris:

$0.010002
$0.010002$0.010002
-16.92%1D
USD
The Arena (ARENA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:58:01 (UTC+8)

The Arena (ARENA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00957
$ 0.00957$ 0.00957
24 timer lav
$ 0.0129
$ 0.0129$ 0.0129
24 timer høy

$ 0.00957
$ 0.00957$ 0.00957

$ 0.0129
$ 0.0129$ 0.0129

$ 0.03619950237225904
$ 0.03619950237225904$ 0.03619950237225904

$ 0.002959596525266224
$ 0.002959596525266224$ 0.002959596525266224

-0.66%

-16.91%

+34.45%

+34.45%

The Arena (ARENA) sanntidsprisen er $ 0.010001. I løpet av de siste 24 timene har ARENA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00957 og et toppnivå på $ 0.0129, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARENA er $ 0.03619950237225904, mens den rekordlave prisen er $ 0.002959596525266224.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARENA endret seg med -0.66% i løpet av den siste timen, -16.91% over 24 timer og +34.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The Arena (ARENA) Markedsinformasjon

No.695

$ 33.12M
$ 33.12M$ 33.12M

$ 276.65K
$ 276.65K$ 276.65K

$ 100.01M
$ 100.01M$ 100.01M

3.31B
3.31B 3.31B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

33.11%

AVAX_CCHAIN

Nåværende markedsverdi på The Arena er $ 33.12M, med et 24-timers handelsvolum på $ 276.65K. Den sirkulerende forsyningen på ARENA er 3.31B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 100.01M.

The Arena (ARENA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene The Arena for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.002037-16.91%
30 dager$ +0.003511+54.09%
60 dager$ -0.000559-5.30%
90 dager$ -0.003529-26.09%
The Arena Prisendring i dag

I dag registrerte ARENA en endring på $ -0.002037 (-16.91%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

The Arena 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.003511 (+54.09%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

The Arena 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ARENA en endring på $ -0.000559 (-5.30%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

The Arena 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.003529-26.09% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for The Arena (ARENA)?

Sjekk ut The Arena Prishistorikk-siden nå.

Hva er The Arena (ARENA)

The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content.

The Arena er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere The Arena investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ARENA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om The Arena på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din The Arena kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

The Arena Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil The Arena (ARENA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine The Arena (ARENA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for The Arena.

Sjekk The Arenaprisprognosen nå!

The Arena (ARENA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak The Arena (ARENA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ARENA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe The Arena (ARENA)

Leter du etter hvordan du kjøperThe Arena? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe The Arena på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ARENA til lokale valutaer

The Arena Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av The Arena, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell The Arena nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om The Arena

Hvor mye er The Arena (ARENA) verdt i dag?
Live ARENA prisen i USD er 0.010001 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ARENA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ARENA til USD er $ 0.010001. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for The Arena?
Markedsverdien for ARENA er $ 33.12M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ARENA?
Den sirkulerende forsyningen av ARENA er 3.31B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forARENA ?
ARENA oppnådde en ATH-pris på 0.03619950237225904 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ARENA?
ARENA så en ATL-pris på 0.002959596525266224 USD.
Hva er handelsvolumet til ARENA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ARENA er $ 276.65K USD.
Vil ARENA gå høyere i år?
ARENA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ARENA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:58:01 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

