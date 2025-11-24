Yooldo Games (ESPORTS)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Yooldo Games % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.40449 $0.40449 $0.40449 +1.03% USD Faktisk Prediksjon Yooldo Games-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Yooldo Games (ESPORTS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Yooldo Games potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.40449 i 2025. Yooldo Games (ESPORTS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Yooldo Games potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.424714 i 2026. Yooldo Games (ESPORTS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ESPORTS for 2027 $ 0.445950 med en 10.25% vekstrate. Yooldo Games (ESPORTS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ESPORTS for 2028 $ 0.468247 med en 15.76% vekstrate. Yooldo Games (ESPORTS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ESPORTS for 2029 $ 0.491660 med en 21.55% vekstrate. Yooldo Games (ESPORTS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ESPORTS for 2030 $ 0.516243 med en 27.63% vekstrate. Yooldo Games (ESPORTS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Yooldo Games potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.840905. Yooldo Games (ESPORTS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Yooldo Games potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1.3697. År Pris Vekst 2025 $ 0.40449 0.00%

2026 $ 0.424714 5.00%

2027 $ 0.445950 10.25%

2028 $ 0.468247 15.76%

2029 $ 0.491660 21.55%

2030 $ 0.516243 27.63%

2031 $ 0.542055 34.01%

2032 $ 0.569158 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.597615 47.75%

2034 $ 0.627496 55.13%

2035 $ 0.658871 62.89%

2036 $ 0.691815 71.03%

2037 $ 0.726405 79.59%

2038 $ 0.762726 88.56%

2039 $ 0.800862 97.99%

2040 $ 0.840905 107.89% Vis mer Kortsiktig Yooldo Games-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.40449 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.404545 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.404877 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.406152 0.41% Yooldo Games (ESPORTS) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for ESPORTS November 24, 2025(I dag) er $0.40449 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Yooldo Games (ESPORTS) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for ESPORTS, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.404545 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Yooldo Games (ESPORTS) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for ESPORTS, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.404877 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Yooldo Games (ESPORTS) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for ESPORTS $0.406152 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Yooldo Games prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.40449$ 0.40449 $ 0.40449 Prisendring (24 t) +1.03% Markedsverdi $ 93.58M$ 93.58M $ 93.58M Opplagsforsyning 231.35M 231.35M 231.35M Volum (24 timer) $ 96.60K$ 96.60K $ 96.60K Volum (24 timer) -- Den siste ESPORTS-prisen er $ 0.40449. Den har en 24-timers endring på +1.03%, med et 24-timers handelsvolum på $ 96.60K. Videre har ESPORTS en sirkulerende forsyning på 231.35M og total markedsverdi på $ 93.58M. Se ESPORTS livepris

Yooldo Games Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Yooldo Games direktepris, er gjeldende pris for Yooldo Games 0.40449USD. Den sirkulerende forsyningen av Yooldo Games(ESPORTS) er 0.00 ESPORTS , som gir den en markedsverdi på $93.58M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.006989 $ 0.42152 $ 0.39714

7 dager 0.09% $ 0.032990 $ 0.43304 $ 0.33379

30 dager 1.01% $ 0.204109 $ 0.43304 $ 0.15317 24-timers ytelse De siste 24 timene har Yooldo Games vist en prisbevegelse på $0.006989 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Yooldo Games handlet på en topp på $0.43304 og en bunn på $0.33379 . Det så en prisendring på 0.09% . Denne nylige trenden viser potensialet til ESPORTS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Yooldo Games opplevd en 1.01% endring, som gjenspeiler omtrent $0.204109 av dens verdi. Dette indikerer at ESPORTS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Yooldo Games prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full ESPORTS prishistorikk

Hvordan fungerer Yooldo Games (ESPORTS) prisforutsigelsesmodul? Yooldo Games-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ESPORTS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Yooldo Games det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ESPORTS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Yooldo Games. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ESPORTS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ESPORTS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Yooldo Games.

Hvorfor er ESPORTS-prisforutsigelse viktig?

ESPORTS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i ESPORTS nå? I følge dine forutsigelser vil ESPORTS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for ESPORTS neste måned? I følge Yooldo Games (ESPORTS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte ESPORTS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 ESPORTS koste i 2026? Prisen på 1 Yooldo Games (ESPORTS) i dag er $0.40449 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ESPORTS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på ESPORTS i 2027? Yooldo Games (ESPORTS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ESPORTS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for ESPORTS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Yooldo Games (ESPORTS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for ESPORTS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Yooldo Games (ESPORTS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 ESPORTS koste i 2030? Prisen på 1 Yooldo Games (ESPORTS) i dag er $0.40449 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ESPORTS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for ESPORTS i 2040? Yooldo Games (ESPORTS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ESPORTS innen 2040.