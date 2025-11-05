BiržaDEX+
Reāllaika ChainOpera AI cena šodien ir 0.8763 USD. Seko līdzi reāllaika COAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati COAI cenas tendenci MEXC.

ChainOpera AI kurss(COAI)

1 COAI uz USD reāllaika cena:

$0.8775
$0.8775$0.8775
-23.48%1D
USD
ChainOpera AI (COAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:30:42 (UTC+8)

ChainOpera AI (COAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.7966
$ 0.7966$ 0.7966
24h zemākā
$ 1.2898
$ 1.2898$ 1.2898
24h augstākā

$ 0.7966
$ 0.7966$ 0.7966

$ 1.2898
$ 1.2898$ 1.2898

--
----

--
----

-2.85%

-23.48%

-76.96%

-76.96%

ChainOpera AI (COAI) reāllaika cena ir $ 0.8763. Pēdējo 24 stundu laikā COAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.7966 līdz augstākajai $ 1.2898, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. COAI visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā COAI ir mainījies par -2.85% pēdējā stundā, par -23.48% pēdējo 24 stundu laikā un par -76.96% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ChainOpera AI (COAI) tirgus informācija

--
----

$ 6.22M
$ 6.22M$ 6.22M

$ 876.30M
$ 876.30M$ 876.30M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Pašreizējais ChainOpera AI tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 6.22M. COAI apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 876.30M.

ChainOpera AI (COAI) cenas vēsture USD

Seko ChainOpera AI cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.269259-23.48%
30 dienas$ +0.4752+118.47%
60 dienas$ +0.7963+995.37%
90 dienas$ +0.7963+995.37%
ChainOpera AI Cenas izmaiņas šodien

Šodien COAI cena mainījās par $ -0.269259 (-23.48%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

ChainOpera AI 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.4752 (+118.47%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

ChainOpera AI 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, COAI piedzīvoja izmaiņas $ +0.7963 (+995.37%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

ChainOpera AI 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.7963 (+995.37%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu ChainOpera AI (COAI) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati ChainOpera AI cenas vēstures lapu.

Kas ir ChainOpera AI (COAI)?

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

ChainOpera AI ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu ChainOpera AI ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt COAI steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par ChainOpera AI mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu ChainOpera AI pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

ChainOpera AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs ChainOpera AI (COAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ChainOpera AI (COAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ChainOpera AI prognozes.

Apskati ChainOpera AI cenas prognozi!

ChainOpera AI (COAI) tokenomika

ChainOpera AI (COAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par COAI tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties ChainOpera AI (COAI)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties ChainOpera AI? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties ChainOpera AI MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ChainOpera AI resurss

Dziļākai izpratnei par ChainOpera AI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā ChainOpera AI vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par ChainOpera AI

Kāda ir ChainOpera AI (COAI) vērtība šodien?
Reāllaika COAI cena USD ir 0.8763 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā COAI uz USD cena?
Pašreizējā COAI uz USD cena ir $ 0.8763. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ChainOpera AI tirgus maksimums?
COAI tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir COAI apjoms apgrozībā?
COAI apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija COAI vēsturiski augstākā cena?
COAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija COAI vēsturiski zemākā cena?
COAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir COAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu COAI tirdzniecības apjoms ir $ 6.22M USD.
Vai COAI šogad kāps augstāk?
COAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati COAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:30:42 (UTC+8)

ChainOpera AI (COAI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem.

