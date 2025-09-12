Daugiau apie MANIFEST

manifest kaina (MANIFEST)

Neįtraukta į sąrašą

1 MANIFEST į USD – tiesioginė kaina:

$0.00186854
$0.00186854
-0.30%1D
manifest (MANIFEST) kainos grafikas realiu laiku
manifest (MANIFEST) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+2.75%

-0.39%

-20.17%

-20.17%

manifest (MANIFEST) realiojo laiko kaina yra $0.00186851. Per pastarąsias 24 valandas MANIFEST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00175928 iki aukščiausios $ 0.00211597 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MANIFEST kaina yra $ 0.00584477, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MANIFEST per pastarąją valandą pasikeitė +2.75%, per 24 valandas – -0.39%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

manifest (MANIFEST) rinkos informacija

--
----

Dabartinė manifest rinkos kapitalizacija yra $ 1.52M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MANIFEST apyvartoje yra 813.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 813584268.8727987. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.52M

manifest (MANIFEST) kainos istorija USD

Šiandienos manifest kainos pokytis į USD: $ 0.
manifest 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
manifest 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
manifest 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.39%
30 dienų$ 0--
60 dienų$ 0--
90 dienų$ 0--

Kas yra manifest (MANIFEST)

Free yourself from the life you have for the life you want. Most people settle, trapped in cycles they didn’t choose, repeating the same days over and over. Manifest is the break, a bold decision to rewrite your reality, to step into the version of you that chases more, demands more, becomes more, and refuses to settle. It’s not luck. It’s choice. It’s action. It’s time to truly manifest your future.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

manifest (MANIFEST) išteklius

manifest kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos manifest (MANIFEST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų manifest (MANIFEST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes manifest prognozes.

Peržiūrėkite manifest kainos prognozę dabar!

MANIFEST į vietos valiutas

manifest (MANIFEST) Tokenomika

Supratimas apie manifest (MANIFEST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MANIFESTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie manifest (MANIFEST)

Kiek manifest(MANIFEST) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MANIFEST kaina USD valiuta yra 0.00186851USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MANIFEST į USD kaina?
Dabartinė MANIFEST kaina USD valiuta yra $ 0.00186851. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra manifest rinkos kapitalizacija?
MANIFEST rinkos kapitalizacija yra $ 1.52MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MANIFEST apyvartoje?
MANIFEST apyvartoje yra 813.58MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MANIFEST kaina?
MANIFEST pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00584477USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MANIFEST kaina?
MANIFEST pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MANIFEST prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MANIFEST yra --USD.
Ar MANIFEST kaina šiais metais kils?
MANIFEST šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MANIFEST kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
