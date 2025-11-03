FLIP (FLIP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00424548$ 0.00424548 $ 0.00424548 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.60% Árváltozás (1D) -3.65% Árváltozás (7D) -36.98% Árváltozás (7D) -36.98%

FLIP (FLIP) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)FLIP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FLIP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00424548, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FLIP változása a következő volt: -0.60% az elmúlt órában, -3.65% az elmúlt 24 órában, és -36.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

FLIP (FLIP) piaci információk

Piaci érték $ 620.63K$ 620.63K $ 620.63K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 620.63K$ 620.63K $ 620.63K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) FLIP jelenlegi piaci plafonja $ 620.63K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FLIP keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 620.63K.