A(z) élő Vision ár ma 0.1069 USD. Kövesd nyomon a(z) VSN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VSN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VSN

VSN árinformációk

Mi a(z) VSN

VSN fehér könyv

VSN hivatalos webhely

VSN tokenomikai adatai

VSN árelőrejelzés

VSN előzmények

VSN Vásárlási útmutató

VSN-fiat valutaváltó

VSN spot

VSN USDT-M futuresügyletek

Vision Logó

Vision árfolyam(VSN)

1 VSN-USD élő ár:

$0.1069
$0.1069$0.1069
+0.28%1D
USD
Vision (VSN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:32:27 (UTC+8)

Vision (VSN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.106
$ 0.106$ 0.106
24h alacsony
$ 0.1089
$ 0.1089$ 0.1089
24h magas

$ 0.106
$ 0.106$ 0.106

$ 0.1089
$ 0.1089$ 0.1089

$ 0.22489627050756025
$ 0.22489627050756025$ 0.22489627050756025

$ 0.0986046936835356
$ 0.0986046936835356$ 0.0986046936835356

-0.19%

+0.28%

-9.18%

-9.18%

Vision (VSN) valós idejű ár: $ 0.1069. Az elmúlt 24 órában, a(z)VSN legalacsonyabb ára $ 0.106, legmagasabb ára pedig $ 0.1089 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VSN valaha volt legmagasabb ára $ 0.22489627050756025, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0986046936835356 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VSN változása a következő volt: -0.19% az elmúlt órában, +0.28% az elmúlt 24 órában, és -9.18% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Vision (VSN) piaci információk

No.211

$ 360.09M
$ 360.09M$ 360.09M

$ 396.55K
$ 396.55K$ 396.55K

$ 448.98M
$ 448.98M$ 448.98M

3.37B
3.37B 3.37B

4,200,000,000
4,200,000,000 4,200,000,000

4,206,020,945.076273
4,206,020,945.076273 4,206,020,945.076273

80.20%

ETH

A(z) Vision jelenlegi piaci plafonja $ 360.09M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 396.55K. A(z) VSN keringésben lévő tokenszáma 3.37B, és a teljes tokenszám 4206020945.076273. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 448.98M.

Vision (VSN) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Vision mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.000298+0.28%
30 nap$ -0.0273-20.35%
60 nap$ -0.054-33.57%
90 nap$ -0.0578-35.10%
Vision árváltozása ma

A mai napon a(z) VSN ára $ +0.000298 (+0.28%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Vision 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0273 (-20.35%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Vision 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) VSN ára $ -0.054 (-33.57%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Vision 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0578 (-35.10%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Vision (VSN) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Vision árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Vision (VSN)

Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.

Vision elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Vision befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd VSN a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Vision a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Vision vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Vision árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Vision (VSN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Vision (VSN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Vision rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Vision árelőrejelzését most!

Vision (VSN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Vision (VSN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VSN token kapcsán!

Hogyan vásárolj Vision (VSN)

A következőt szeretnél vásárolni: Vision? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Vision eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

VSN helyi valutákra

1 Vision(VSN) - VND
2,813.0735
1 Vision(VSN) - AUD
A$0.162488
1 Vision(VSN) - GBP
0.081244
1 Vision(VSN) - EUR
0.091934
1 Vision(VSN) - USD
$0.1069
1 Vision(VSN) - MYR
RM0.447911
1 Vision(VSN) - TRY
4.496214
1 Vision(VSN) - JPY
¥16.4626
1 Vision(VSN) - ARS
ARS$154.702473
1 Vision(VSN) - RUB
8.646072
1 Vision(VSN) - INR
9.504479
1 Vision(VSN) - IDR
Rp1,781.665954
1 Vision(VSN) - PHP
6.281444
1 Vision(VSN) - EGP
￡E.5.055301
1 Vision(VSN) - BRL
R$0.574053
1 Vision(VSN) - CAD
C$0.14966
1 Vision(VSN) - BDT
13.026834
1 Vision(VSN) - NGN
154.479052
1 Vision(VSN) - COP
$414.340124
1 Vision(VSN) - ZAR
R.1.852577
1 Vision(VSN) - UAH
4.467351
1 Vision(VSN) - TZS
T.Sh.262.009762
1 Vision(VSN) - VES
Bs23.6249
1 Vision(VSN) - CLP
$100.486
1 Vision(VSN) - PKR
Rs30.154352
1 Vision(VSN) - KZT
56.441062
1 Vision(VSN) - THB
฿3.465698
1 Vision(VSN) - TWD
NT$3.291451
1 Vision(VSN) - AED
د.إ0.392323
1 Vision(VSN) - CHF
Fr0.08552
1 Vision(VSN) - HKD
HK$0.830613
1 Vision(VSN) - AMD
֏40.800523
1 Vision(VSN) - MAD
.د.م0.987756
1 Vision(VSN) - MXN
$1.984064
1 Vision(VSN) - SAR
ريال0.399806
1 Vision(VSN) - ETB
Br16.425185
1 Vision(VSN) - KES
KSh13.771927
1 Vision(VSN) - JOD
د.أ0.0757921
1 Vision(VSN) - PLN
0.394461
1 Vision(VSN) - RON
лв0.471429
1 Vision(VSN) - SEK
kr1.01555
1 Vision(VSN) - BGN
лв0.180661
1 Vision(VSN) - HUF
Ft35.956884
1 Vision(VSN) - CZK
2.256659
1 Vision(VSN) - KWD
د.ك0.0327114
1 Vision(VSN) - ILS
0.347425
1 Vision(VSN) - BOB
Bs0.736541
1 Vision(VSN) - AZN
0.18173
1 Vision(VSN) - TJS
SM0.981342
1 Vision(VSN) - GEL
0.289699
1 Vision(VSN) - AOA
Kz97.803879
1 Vision(VSN) - BHD
.د.ب0.0400875
1 Vision(VSN) - BMD
$0.1069
1 Vision(VSN) - DKK
kr0.691643
1 Vision(VSN) - HNL
L2.803987
1 Vision(VSN) - MUR
4.889606
1 Vision(VSN) - NAD
$1.848301
1 Vision(VSN) - NOK
kr1.081828
1 Vision(VSN) - NZD
$0.186006
1 Vision(VSN) - PAB
B/.0.1069
1 Vision(VSN) - PGK
K0.44898
1 Vision(VSN) - QAR
ر.ق0.388047
1 Vision(VSN) - RSD
дин.10.812935
1 Vision(VSN) - UZS
soʻm1,287.951511
1 Vision(VSN) - ALL
L8.925081
1 Vision(VSN) - ANG
ƒ0.191351
1 Vision(VSN) - AWG
ƒ0.191351
1 Vision(VSN) - BBD
$0.2138
1 Vision(VSN) - BAM
KM0.179592
1 Vision(VSN) - BIF
Fr313.4308
1 Vision(VSN) - BND
$0.137901
1 Vision(VSN) - BSD
$0.1069
1 Vision(VSN) - JMD
$17.109345
1 Vision(VSN) - KHR
427.6
1 Vision(VSN) - KMF
Fr45.5394
1 Vision(VSN) - LAK
2,323.912997
1 Vision(VSN) - LKR
රු32.452702
1 Vision(VSN) - MDL
L1.813024
1 Vision(VSN) - MGA
Ar479.37167
1 Vision(VSN) - MOP
P0.853062
1 Vision(VSN) - MVR
1.63557
1 Vision(VSN) - MWK
MK184.94769
1 Vision(VSN) - MZN
MT6.83091
1 Vision(VSN) - NPR
रु15.119936
1 Vision(VSN) - PYG
752.7898
1 Vision(VSN) - RWF
Fr154.8981
1 Vision(VSN) - SBD
$0.879787
1 Vision(VSN) - SCR
1.543636
1 Vision(VSN) - SRD
$4.11565
1 Vision(VSN) - SVC
$0.932168
1 Vision(VSN) - SZL
L1.847232
1 Vision(VSN) - TMT
m0.37415
1 Vision(VSN) - TND
د.ت0.314286
1 Vision(VSN) - TTD
$0.721575
1 Vision(VSN) - UGX
Sh371.1568
1 Vision(VSN) - XAF
Fr60.8261
1 Vision(VSN) - XCD
$0.28863
1 Vision(VSN) - XOF
Fr60.8261
1 Vision(VSN) - XPF
Fr11.0107
1 Vision(VSN) - BWP
P1.431391
1 Vision(VSN) - BZD
$0.2138
1 Vision(VSN) - CVE
$10.184363
1 Vision(VSN) - DJF
Fr18.9213
1 Vision(VSN) - DOP
$6.849083
1 Vision(VSN) - DZD
د.ج13.848895
1 Vision(VSN) - FJD
$0.244801
1 Vision(VSN) - GNF
Fr929.4955
1 Vision(VSN) - GTQ
Q0.816716
1 Vision(VSN) - GYD
$22.302547
1 Vision(VSN) - ISK
kr13.3625

Vision Forrás

A(z) Vision alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Vision Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Vision

Mennyit ér ma a(z) Vision (VSN)?
A(z) élő VSN ár a(z) USD esetében 0.1069 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VSN ára a(z) USD esetében?
A(z) VSN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.1069. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Vision piaci plafonja?
A(z) VSN piaci plafonja $ 360.09M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VSN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VSN keringésben lévő tokenszáma 3.37B USD.
Mi volt a(z) VSN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VSN mindenkori legmagasabb ára 0.22489627050756025 USD.
Mi volt a(z) VSN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VSN mindenkori legalacsonyabb ára 0.0986046936835356 USD.
Mekkora a(z) VSN kereskedési volumene?
A(z) VSN élő 24 órás kereskedési volumene $ 396.55K USD.
A(z) VSN ára emelkedni fog idén?
A(z) VSN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VSN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:32:27 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

VSN-USD kalkulátor

Összeg

VSN
VSN
USD
USD

1 VSN = 0.1069 USD

VSN kereskedés

VSN/USDT
$0.1069
$0.1069$0.1069
+0.18%

