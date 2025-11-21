További információk a következőről: ESPORTS
ESPORTS árinformációk
Mi a(z) ESPORTS
ESPORTS fehér könyv
ESPORTS hivatalos webhely
ESPORTS tokenomikai adatai
ESPORTS árelőrejelzés
ESPORTS előzmények
ESPORTS Vásárlási útmutató
ESPORTS-fiat valutaváltó
ESPORTS spot
ESPORTS USDT-M futuresügyletek
Piac előtti
Bevételszerzés
Airdrop+
Hírek
Blog
Tanulás
Yooldo Games (ESPORTS) tokenomikai adatai
Yooldo Games (ESPORTS) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Yooldo Games (ESPORTS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Yooldo Games (ESPORTS) tokennel kapcsolatos információk
Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.
Yooldo Games (ESPORTS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Yooldo Games (ESPORTS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó ESPORTS tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező ESPORTS token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) ESPORTS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ESPORTS token élő árfolyamát!
A(z) ESPORTS vásárlásának módja
Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Yooldo Games (ESPORTS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ESPORTS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.
Yooldo Games (ESPORTS) árelőzményei
A felhasználók a(z) ESPORTS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.
ESPORTS árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ESPORTS kapcsán? ESPORTS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.
Olvasd el és fogadd el a Felhasználói megállapodást és az Adatvédelmi szabályzatot
Yooldo Games vásárlása (ESPORTS)
Összeg
1 ESPORTS = 0.3766 USD
Kereskedj Yooldo Games (ESPORTS) tokennel
FORRÓ
Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak
Legfelső volumen
A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták
Újonnan hozzáadva
Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre
Legjobban erősödő kriptovaluták
24 órás top erősödő kriptovaluták, amelyeket minden kereskedőnek ismernie kel