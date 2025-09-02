STON (STON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.735205 $ 0.735205 $ 0.735205 24-satna najniža cijena $ 0.773347 $ 0.773347 $ 0.773347 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.735205$ 0.735205 $ 0.735205 24-satna najviša cijena $ 0.773347$ 0.773347 $ 0.773347 Najviša cijena ikada $ 32.82$ 32.82 $ 32.82 Najniža cijena $ 0.67712$ 0.67712 $ 0.67712 Promjena cijene (1H) -0.66% Promjena cijene (1D) -3.00% Promjena cijene (7D) -5.00% Promjena cijene (7D) -5.00%

STON (STON) cijena u stvarnom vremenu je $0.747596. Tijekom protekla 24 sata, STONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.735205 i najviše cijene $ 0.773347, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STON je $ 32.82, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.67712.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STON se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, -3.00% u posljednjih 24 sata i -5.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu STON (STON)

Tržišna kapitalizacija $ 27.70M$ 27.70M $ 27.70M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 74.77M$ 74.77M $ 74.77M Količina u optjecaju 37.05M 37.05M 37.05M Ukupna količina 99,999,999.0 99,999,999.0 99,999,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija STON je $ 27.70M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STON je 37.05M, s ukupnom količinom od 99999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 74.77M.