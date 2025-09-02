Više o SPEEDY

Speedy Logotip

Speedy Cijena (SPEEDY)

Neuvršten

1 SPEEDY u USD cijena uživo:

$0.00079416
-1.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena Speedy (SPEEDY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:10:49 (UTC+8)

Speedy (SPEEDY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00071831
24-satna najniža cijena
$ 0.00080302
24-satna najviša cijena

$ 0.00071831
$ 0.00080302
$ 0.04556329
$ 0.00069145
-0.51%

-0.44%

+2.70%

+2.70%

Speedy (SPEEDY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00079558. Tijekom protekla 24 sata, SPEEDYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00071831 i najviše cijene $ 0.00080302, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPEEDY je $ 0.04556329, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00069145.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPEEDY se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, -0.44% u posljednjih 24 sata i +2.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Speedy (SPEEDY)

$ 799.21K
--
$ 799.21K
1.00B
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Speedy je $ 799.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPEEDY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 799.21K.

Speedy (SPEEDY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Speedy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Speedy u USD iznosila je $ -0.0000817045.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Speedy u USD iznosila je $ -0.0000904820.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Speedy u USD iznosila je $ -0.0005373138060902622.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.44%
30 dana$ -0.0000817045-10.26%
60 dana$ -0.0000904820-11.37%
90 dana$ -0.0005373138060902622-40.31%

Što je Speedy (SPEEDY)

In the wild world of crypto, where every new coin races to the top, one little turtle is making waves with a time-tested motto: "Slow and Steady Wins the Race." Introducing $SPEEDY, the memecoin that's here to remind you that greatness comes not from rushing, but from steady, thoughtful progress. $SPEEDY is on the ethereum blockchain. We strive ourselves in daily fresh content with plans for a game and animation series.

Resurs Speedy (SPEEDY)

Službena web-stranica

Speedy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Speedy (SPEEDY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Speedy (SPEEDY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Speedy.

Provjerite Speedy predviđanje cijene sada!

SPEEDY u lokalnim valutama

Speedy (SPEEDY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Speedy (SPEEDY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SPEEDY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Speedy (SPEEDY)

Koliko Speedy (SPEEDY) vrijedi danas?
Cijena SPEEDY uživo u USD je 0.00079558 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SPEEDY u USD?
Trenutačna cijena SPEEDY u USD je $ 0.00079558. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Speedy?
Tržišna kapitalizacija za SPEEDY je $ 799.21K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SPEEDY?
Količina u optjecaju za SPEEDY je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SPEEDY?
SPEEDY je postigao ATH cijenu od 0.04556329 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SPEEDY?
SPEEDY je vidio ATL cijenu od 0.00069145 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SPEEDY?
24-satni obujam trgovanja za SPEEDY je -- USD.
Hoće li SPEEDY još narasti ove godine?
SPEEDY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SPEEDY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Speedy (SPEEDY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.