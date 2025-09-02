Speedy (SPEEDY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00071831 24-satna najviša cijena $ 0.00080302 Najviša cijena ikada $ 0.04556329 Najniža cijena $ 0.00069145 Promjena cijene (1H) -0.51% Promjena cijene (1D) -0.44% Promjena cijene (7D) +2.70%

Speedy (SPEEDY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00079558. Tijekom protekla 24 sata, SPEEDYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00071831 i najviše cijene $ 0.00080302, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPEEDY je $ 0.04556329, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00069145.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPEEDY se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, -0.44% u posljednjih 24 sata i +2.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Speedy (SPEEDY)

Tržišna kapitalizacija $ 799.21K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 799.21K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Speedy je $ 799.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPEEDY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 799.21K.