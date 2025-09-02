Nova Fox (NFX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.128298 $ 0.128298 $ 0.128298 24-satna najniža cijena $ 0.141504 $ 0.141504 $ 0.141504 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.128298$ 0.128298 $ 0.128298 24-satna najviša cijena $ 0.141504$ 0.141504 $ 0.141504 Najviša cijena ikada $ 0.231692$ 0.231692 $ 0.231692 Najniža cijena $ 0.03005925$ 0.03005925 $ 0.03005925 Promjena cijene (1H) -2.68% Promjena cijene (1D) +5.24% Promjena cijene (7D) +5.46% Promjena cijene (7D) +5.46%

Nova Fox (NFX) cijena u stvarnom vremenu je $0.135556. Tijekom protekla 24 sata, NFXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.128298 i najviše cijene $ 0.141504, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NFX je $ 0.231692, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03005925.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NFX se promijenio za -2.68% u posljednjih sat vremena, +5.24% u posljednjih 24 sata i +5.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nova Fox (NFX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.03M$ 10.03M $ 10.03M Količina u optjecaju 7.79M 7.79M 7.79M Ukupna količina 74,228,359.55955435 74,228,359.55955435 74,228,359.55955435

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nova Fox je $ 1.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NFX je 7.79M, s ukupnom količinom od 74228359.55955435. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.03M.