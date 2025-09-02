Nova Fox Cijena (NFX)
-2.68%
+5.24%
+5.46%
+5.46%
Nova Fox (NFX) cijena u stvarnom vremenu je $0.135556. Tijekom protekla 24 sata, NFXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.128298 i najviše cijene $ 0.141504, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NFX je $ 0.231692, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03005925.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NFX se promijenio za -2.68% u posljednjih sat vremena, +5.24% u posljednjih 24 sata i +5.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Nova Fox je $ 1.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NFX je 7.79M, s ukupnom količinom od 74228359.55955435. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.03M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nova Fox u USD iznosila je $ +0.00675391.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nova Fox u USD iznosila je $ +0.2722162120.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nova Fox u USD iznosila je $ +0.1552845626.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nova Fox u USD iznosila je $ +0.06185014465365159.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ +0.00675391
|+5.24%
|30 dana
|$ +0.2722162120
|+200.81%
|60 dana
|$ +0.1552845626
|+114.55%
|90 dana
|$ +0.06185014465365159
|+83.91%
Nova — A Launch Engine for the Web3 Frontier Nova is a next-generation multichain ecosystem designed to accelerate the launch and growth of Web3 projects across GameFi, DeFi, and AI-powered infrastructure. At the heart of Nova is $NFX, a fully audited, fixed-supply utility token that fuels everything from staking and governance to launchpad access and in-game utility. Built on Cronos and expanding to Solana, Nova provides the tools, support, and infrastructure needed to take Web3 ideas from concept to scale — with a focus on security, usability, and community alignment. What Nova Offers 1. Multichain Launchpad Nova’s secure, fully-audited launchpad supports token generation, smart contract deployment, fundraising, and liquidity setup. It’s built to give new projects end-to-end support — including audits, KYC onboarding, tokenomics design, listings, and marketing. Nova's approach is not plug-and-play — it’s hands-on and strategic, with a strong focus on long-term project success. 2. GameFi Ecosystem Nova integrates a tap-to-earn Telegram game, with a roadmap expanding toward mobile apps, PvP, boss raids, and NFT character systems. Players can earn and upgrade using $NFX and $NSTAR tokens. The game acts as both an on-chain engagement tool and a gateway into the wider Nova ecosystem. 3. AI Integration Nova features intelligent in-game companions that evolve with user behavior. Additionally, platform-based AI agents are being developed to assist with smart portfolio allocation, DeFi navigation, and personalized user support — making Web3 more accessible and intuitive. 4. Full-Stack Launch Support Projects launching on Nova benefit from unmatched resources: Token & smart contract creation Security audits (via CertiK) LP formation & vesting systems Farming & staking mechanics CEX & CMC listings Venture capital intros & strategic partnerships Marketing, branding & cross-chain bridging About $NFX $NFX is the ecosystem's core utility token with the following use cases: Access to launchpad tiers & allocations Staking for passive rewards Governance & protocol voting GameFi upgrades & companion evolution Reward sharing from platform activity Cross-utility for partner protocols With a fixed supply of 100 million tokens, deflationary mechanisms, and a portion of platform revenue cycling back to $NFX stakers, the token is designed for long-term sustainability — not short-term speculation. Security & Transparency Nova’s smart contracts are fully audited by CertiK. Unsold presale tokens are burned, and LP tokens will be locked for 5 years. All participating projects are required to undergo a KYC and onboarding process, ensuring trust for both users and investors. Roadmap Highlights Launchpad live on Cronos → expanding to Solana GameFi Season 1 with AI-powered gameplay NFT integrations and boss raids Real-world staking tools & AI-agent expansion Bridging, CEX listings, and governance rollout Conclusion Nova is more than a platform — it’s a launch engine for serious builders. With battle-tested infrastructure, real utility, and a community-first approach, Nova is helping define the future of multichain Web3. This is Nova. Powered by $NFX. Built for what’s next.
MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!
Koliko će Nova Fox (NFX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nova Fox (NFX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nova Fox.
Provjerite Nova Fox predviđanje cijene sada!
Razumijevanje tokenomike Nova Fox (NFX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NFX opsežnoj tokenomici tokena odmah!
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.