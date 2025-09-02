ICHI (ICHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.417361 24-satna najviša cijena $ 0.434594 Najviša cijena ikada $ 143.93 Najniža cijena $ 0.247096 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) -2.04% Promjena cijene (7D) +0.59%

ICHI (ICHI) cijena u stvarnom vremenu je $0.425648. Tijekom protekla 24 sata, ICHItrgovalo je između najniže cijene $ 0.417361 i najviše cijene $ 0.434594, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICHI je $ 143.93, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.247096.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICHI se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -2.04% u posljednjih 24 sata i +0.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ICHI (ICHI)

Tržišna kapitalizacija $ 3.99M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.26M Količina u optjecaju 9.37M Ukupna količina 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ICHI je $ 3.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ICHI je 9.37M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.26M.