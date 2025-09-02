Više o ICHI

ICHI Cijena (ICHI)

1 ICHI u USD cijena uživo:

$0.425868
-1.90%1D
Grafikon aktualnih cijena ICHI (ICHI)
ICHI (ICHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.417361
24-satna najniža cijena
$ 0.434594
24-satna najviša cijena

$ 0.417361
$ 0.434594
$ 143.93
$ 0.247096
-0.01%

-2.04%

+0.59%

+0.59%

ICHI (ICHI) cijena u stvarnom vremenu je $0.425648. Tijekom protekla 24 sata, ICHItrgovalo je između najniže cijene $ 0.417361 i najviše cijene $ 0.434594, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICHI je $ 143.93, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.247096.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICHI se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, -2.04% u posljednjih 24 sata i +0.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ICHI (ICHI)

$ 3.99M
$ 3.99M$ 3.99M

--
$ 4.26M
9.37M
10,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija ICHI je $ 3.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ICHI je 9.37M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.26M.

ICHI (ICHI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ICHI u USD iznosila je $ -0.0088942385561275.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ICHI u USD iznosila je $ +0.0766515005.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ICHI u USD iznosila je $ +0.0753797920.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ICHI u USD iznosila je $ +0.031408287520744.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0088942385561275-2.04%
30 dana$ +0.0766515005+18.01%
60 dana$ +0.0753797920+17.71%
90 dana$ +0.031408287520744+7.97%

Što je ICHI (ICHI)

The ICHI token is the governance and value token of ICHI Protocols. ICHI has built 2 protocols to date, including Vaults (single-token Uniswap v3 liquidity managers earning high yields) and Branded Dollars (Community-owned over-collateralized stable assets).

Resurs ICHI (ICHI)

ICHI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ICHI (ICHI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ICHI (ICHI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ICHI.

Provjerite ICHI predviđanje cijene sada!

ICHI u lokalnim valutama

ICHI (ICHI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ICHI (ICHI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ICHI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ICHI (ICHI)

Koliko ICHI (ICHI) vrijedi danas?
Cijena ICHI uživo u USD je 0.425648 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ICHI u USD?
Trenutačna cijena ICHI u USD je $ 0.425648. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ICHI?
Tržišna kapitalizacija za ICHI je $ 3.99M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ICHI?
Količina u optjecaju za ICHI je 9.37M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ICHI?
ICHI je postigao ATH cijenu od 143.93 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ICHI?
ICHI je vidio ATL cijenu od 0.247096 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ICHI?
24-satni obujam trgovanja za ICHI je -- USD.
Hoće li ICHI još narasti ove godine?
ICHI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ICHI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
ICHI (ICHI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

