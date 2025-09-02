Dojo (SN52) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.62 $ 2.62 $ 2.62 24-satna najniža cijena $ 2.78 $ 2.78 $ 2.78 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 24-satna najviša cijena $ 2.78$ 2.78 $ 2.78 Najviša cijena ikada $ 7.24$ 7.24 $ 7.24 Najniža cijena $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Promjena cijene (1H) +0.48% Promjena cijene (1D) -1.42% Promjena cijene (7D) -4.75% Promjena cijene (7D) -4.75%

Dojo (SN52) cijena u stvarnom vremenu je $2.74. Tijekom protekla 24 sata, SN52trgovalo je između najniže cijene $ 2.62 i najviše cijene $ 2.78, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN52 je $ 7.24, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.62.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN52 se promijenio za +0.48% u posljednjih sat vremena, -1.42% u posljednjih 24 sata i -4.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dojo (SN52)

Tržišna kapitalizacija $ 6.31M$ 6.31M $ 6.31M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.31M$ 6.31M $ 6.31M Količina u optjecaju 2.30M 2.30M 2.30M Ukupna količina 2,301,185.606931841 2,301,185.606931841 2,301,185.606931841

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dojo je $ 6.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN52 je 2.30M, s ukupnom količinom od 2301185.606931841. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.31M.