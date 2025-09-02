BURN (BURN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00000603 24-satna najniža cijena $ 0.00000608 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00002967 Najniža cijena $ 0.00000227 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.13% Promjena cijene (7D) -6.95%

BURN (BURN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000605. Tijekom protekla 24 sata, BURNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000603 i najviše cijene $ 0.00000608, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BURN je $ 0.00002967, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000227.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BURN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i -6.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BURN (BURN)

Tržišna kapitalizacija $ 1.14M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.14M Količina u optjecaju 188.12B Ukupna količina 188,121,742,909.6533

Trenutačna tržišna kapitalizacija BURN je $ 1.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BURN je 188.12B, s ukupnom količinom od 188121742909.6533. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.14M.