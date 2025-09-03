Argon (ARGON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.437525$ 0.437525 $ 0.437525 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.68% Promjena cijene (7D) -1.02% Promjena cijene (7D) -1.02%

Argon (ARGON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ARGONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARGON je $ 0.437525, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARGON se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.68% u posljednjih 24 sata i -1.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Argon (ARGON)

Tržišna kapitalizacija $ 31.37K$ 31.37K $ 31.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.87K$ 45.87K $ 45.87K Količina u optjecaju 68.40M 68.40M 68.40M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

