Zebec Network Logotip

Zebec Network Cijena(ZBCN)

$0.003586
Grafikon aktualnih cijena Zebec Network (ZBCN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:10:31 (UTC+8)

Zebec Network (ZBCN) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.0035379
Zebec Network (ZBCN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003586. Tijekom protekla 24 sata, ZBCNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0035379 i najviše cijene $ 0.0039094, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZBCN je $ 0.007105034498396647, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000692135609811539.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZBCN se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, -1.64% u posljednjih 24 sata i -22.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zebec Network (ZBCN)

No.146

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zebec Network je $ 326.02M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 805.99K. Količina u optjecaju ZBCN je 90.91B, s ukupnom količinom od 99998845780.68251. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 358.60M.

Zebec Network (ZBCN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Zebec Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000059791-1.64%
30 dana$ -0.0013496-27.35%
60 dana$ +0.0004801+15.45%
90 dana$ -0.001258-25.98%
Zebec Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ZBCN od $ -0.000059791 (-1.64%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Zebec Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0013496 (-27.35%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Zebec Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ZBCN od $ +0.0004801 (+15.45%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Zebec Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001258 (-25.98%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Zebec Network (ZBCN)?

Pogledajte Zebec Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Zebec Network (ZBCN)

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

Zebec Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Zebec Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ZBCN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Zebec Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Zebec Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Zebec Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Zebec Network (ZBCN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Zebec Network (ZBCN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Zebec Network.

Provjerite Zebec Network predviđanje cijene sada!

Zebec Network (ZBCN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Zebec Network (ZBCN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZBCN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Zebec Network (ZBCN)

Tražiš kako kupiti Zebec Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Zebec Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Zebec Network Resurs

Za dublje razumijevanje Zebec Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Zebec Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Zebec Network

Koliko Zebec Network (ZBCN) vrijedi danas?
Cijena ZBCN uživo u USD je 0.003586 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZBCN u USD?
Trenutačna cijena ZBCN u USD je $ 0.003586. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Zebec Network?
Tržišna kapitalizacija za ZBCN je $ 326.02M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZBCN?
Količina u optjecaju za ZBCN je 90.91B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZBCN?
ZBCN je postigao ATH cijenu od 0.007105034498396647 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZBCN?
ZBCN je vidio ATL cijenu od 0.000692135609811539 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZBCN?
24-satni obujam trgovanja za ZBCN je $ 805.99K USD.
Hoće li ZBCN još narasti ove godine?
ZBCN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZBCN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:10:31 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

