1 UBXS u USD cijena uživo:

$0.01284
-1.53%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena UBXS Token (UBXS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:13:10 (UTC+8)

UBXS Token (UBXS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01284
24-satna najniža cijena
$ 0.01379
24-satna najviša cijena

$ 0.01284
$ 0.01379
$ 0.6548858415756186
$ 0.009392121359881727
-1.16%

-1.53%

0.00%

0.00%

UBXS Token (UBXS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01284. Tijekom protekla 24 sata, UBXStrgovalo je između najniže cijene $ 0.01284 i najviše cijene $ 0.01379, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UBXS je $ 0.6548858415756186, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.009392121359881727.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UBXS se promijenio za -1.16% u posljednjih sat vremena, -1.53% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UBXS Token (UBXS)

No.2225

$ 733.87K
$ 6.24K
$ 1.09M
57.16M
84,999,999
BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija UBXS Token je $ 733.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 6.24K. Količina u optjecaju UBXS je 57.16M, s ukupnom količinom od 84999999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.09M.

UBXS Token (UBXS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena UBXS Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001995-1.53%
30 dana$ -0.00129-9.13%
60 dana$ -0.01294-50.20%
90 dana$ -0.01186-48.02%
UBXS Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u UBXS od $ -0.0001995 (-1.53%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

UBXS Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00129 (-9.13%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

UBXS Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u UBXS od $ -0.01294 (-50.20%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

UBXS Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01186 (-48.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena UBXS Token (UBXS)?

Pogledajte UBXS Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je UBXS Token (UBXS)

UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.

UBXS Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje UBXS Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti UBXS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o UBXS Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje UBXS Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

UBXS Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će UBXS Token (UBXS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših UBXS Token (UBXS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za UBXS Token.

Provjerite UBXS Token predviđanje cijene sada!

UBXS Token (UBXS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike UBXS Token (UBXS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UBXS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti UBXS Token (UBXS)

Tražiš kako kupiti UBXS Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti UBXS Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o UBXS Token

Koliko UBXS Token (UBXS) vrijedi danas?
Cijena UBXS uživo u USD je 0.01284 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UBXS u USD?
Trenutačna cijena UBXS u USD je $ 0.01284. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija UBXS Token?
Tržišna kapitalizacija za UBXS je $ 733.87K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UBXS?
Količina u optjecaju za UBXS je 57.16M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UBXS?
UBXS je postigao ATH cijenu od 0.6548858415756186 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UBXS?
UBXS je vidio ATL cijenu od 0.009392121359881727 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UBXS?
24-satni obujam trgovanja za UBXS je $ 6.24K USD.
Hoće li UBXS još narasti ove godine?
UBXS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UBXS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:13:10 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

