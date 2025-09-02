Republic Protocol (REN) Informacije o cijeni (USD)
$ 0.007944
$ 0.008651
$ 0.007944
$ 0.008651
$ 1.82718691
$ 0.00690572302723013
-3.41%
-5.60%
-11.23%
-11.23%
Republic Protocol (REN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.007946. Tijekom protekla 24 sata, RENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.007944 i najviše cijene $ 0.008651, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REN je $ 1.82718691, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00690572302723013.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REN se promijenio za -3.41% u posljednjih sat vremena, -5.60% u posljednjih 24 sata i -11.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Republic Protocol (REN)
$ 7.94M
$ 54.98K
$ 7.95M
999.33M
999,999,632.80375
Trenutačna tržišna kapitalizacija Republic Protocol je $ 7.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.98K. Količina u optjecaju REN je 999.33M, s ukupnom količinom od 999999632.80375. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.95M.
Republic Protocol (REN) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Republic Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00047137
-5.60%
30 dana
$ -0.001396
-14.95%
60 dana
$ -0.001119
-12.35%
90 dana
$ -0.002577
-24.49%
Republic Protocol promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u REN od $ -0.00047137 (-5.60%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Republic Protocol 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001396 (-14.95%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Republic Protocol 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u REN od $ -0.001119 (-12.35%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Republic Protocol 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002577 (-24.49%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Republic Protocol (REN)?
Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi).
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.