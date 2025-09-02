Više o REN

Republic Protocol Cijena(REN)

$0.007946
-5.60%1D
Grafikon aktualnih cijena Republic Protocol (REN)
Republic Protocol (REN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.007944
24-satna najniža cijena
$ 0.008651
24-satna najviša cijena

$ 0.007944
$ 0.008651
$ 1.82718691
$ 0.00690572302723013
-3.41%

-5.60%

-11.23%

-11.23%

Republic Protocol (REN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.007946. Tijekom protekla 24 sata, RENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.007944 i najviše cijene $ 0.008651, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REN je $ 1.82718691, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00690572302723013.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REN se promijenio za -3.41% u posljednjih sat vremena, -5.60% u posljednjih 24 sata i -11.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Republic Protocol (REN)

No.1202

$ 7.94M
$ 54.98K
$ 7.95M
999.33M
999,999,632.80375
ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Republic Protocol je $ 7.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.98K. Količina u optjecaju REN je 999.33M, s ukupnom količinom od 999999632.80375. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.95M.

Republic Protocol (REN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Republic Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00047137-5.60%
30 dana$ -0.001396-14.95%
60 dana$ -0.001119-12.35%
90 dana$ -0.002577-24.49%
Republic Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u REN od $ -0.00047137 (-5.60%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Republic Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001396 (-14.95%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Republic Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u REN od $ -0.001119 (-12.35%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Republic Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002577 (-24.49%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Republic Protocol (REN)?

Pogledajte Republic Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Republic Protocol (REN)

Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi).

Republic Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Republic Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti REN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Republic Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Republic Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Republic Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Republic Protocol (REN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Republic Protocol (REN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Republic Protocol.

Provjerite Republic Protocol predviđanje cijene sada!

Republic Protocol (REN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Republic Protocol (REN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o REN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Republic Protocol (REN)

Tražiš kako kupiti Republic Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Republic Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

REN u lokalnim valutama

1 Republic Protocol(REN) u VND
209.09899
1 Republic Protocol(REN) u AUD
A$0.01207792
1 Republic Protocol(REN) u GBP
0.00580058
1 Republic Protocol(REN) u EUR
0.0067541
1 Republic Protocol(REN) u USD
$0.007946
1 Republic Protocol(REN) u MYR
RM0.03353212
1 Republic Protocol(REN) u TRY
0.3269779
1 Republic Protocol(REN) u JPY
¥1.168062
1 Republic Protocol(REN) u ARS
ARS$10.94489986
1 Republic Protocol(REN) u RUB
0.64020922
1 Republic Protocol(REN) u INR
0.69996314
1 Republic Protocol(REN) u IDR
Rp130.26227424
1 Republic Protocol(REN) u KRW
11.0667915
1 Republic Protocol(REN) u PHP
0.45482904
1 Republic Protocol(REN) u EGP
￡E.0.38561938
1 Republic Protocol(REN) u BRL
R$0.04314678
1 Republic Protocol(REN) u CAD
C$0.01088602
1 Republic Protocol(REN) u BDT
0.9674255
1 Republic Protocol(REN) u NGN
12.18709804
1 Republic Protocol(REN) u COP
$32.0402585
1 Republic Protocol(REN) u ZAR
R.0.14000852
1 Republic Protocol(REN) u UAH
0.3293617
1 Republic Protocol(REN) u VES
Bs1.160116
1 Republic Protocol(REN) u CLP
$7.691728
1 Republic Protocol(REN) u PKR
Rs2.25539264
1 Republic Protocol(REN) u KZT
4.28583402
1 Republic Protocol(REN) u THB
฿0.25657634
1 Republic Protocol(REN) u TWD
NT$0.2435449
1 Republic Protocol(REN) u AED
د.إ0.02916182
1 Republic Protocol(REN) u CHF
Fr0.0063568
1 Republic Protocol(REN) u HKD
HK$0.06189934
1 Republic Protocol(REN) u AMD
֏3.0397423
1 Republic Protocol(REN) u MAD
.د.م0.071514
1 Republic Protocol(REN) u MXN
$0.14827236
1 Republic Protocol(REN) u SAR
ريال0.0297975
1 Republic Protocol(REN) u PLN
0.02892344
1 Republic Protocol(REN) u RON
лв0.03440618
1 Republic Protocol(REN) u SEK
kr0.07477186
1 Republic Protocol(REN) u BGN
лв0.01326982
1 Republic Protocol(REN) u HUF
Ft2.6853507
1 Republic Protocol(REN) u CZK
0.16591248
1 Republic Protocol(REN) u KWD
د.ك0.00242353
1 Republic Protocol(REN) u ILS
0.0266191
1 Republic Protocol(REN) u AOA
Kz7.24333522
1 Republic Protocol(REN) u BHD
.د.ب0.002995642
1 Republic Protocol(REN) u BMD
$0.007946
1 Republic Protocol(REN) u DKK
kr0.05069548
1 Republic Protocol(REN) u HNL
L0.20826466
1 Republic Protocol(REN) u MUR
0.3639268
1 Republic Protocol(REN) u NAD
$0.1398496
1 Republic Protocol(REN) u NOK
kr0.07946
1 Republic Protocol(REN) u NZD
$0.01342874
1 Republic Protocol(REN) u PAB
B/.0.007946
1 Republic Protocol(REN) u PGK
K0.03361158
1 Republic Protocol(REN) u QAR
ر.ق0.0290029
1 Republic Protocol(REN) u RSD
дин.0.79595082

Republic Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Republic Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Republic Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Republic Protocol

Koliko Republic Protocol (REN) vrijedi danas?
Cijena REN uživo u USD je 0.007946 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena REN u USD?
Trenutačna cijena REN u USD je $ 0.007946. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Republic Protocol?
Tržišna kapitalizacija za REN je $ 7.94M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za REN?
Količina u optjecaju za REN je 999.33M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za REN?
REN je postigao ATH cijenu od 1.82718691 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za REN?
REN je vidio ATL cijenu od 0.00690572302723013 USD.
Koliki je obujam trgovanja za REN?
24-satni obujam trgovanja za REN je $ 54.98K USD.
Hoće li REN još narasti ove godine?
REN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte REN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Republic Protocol (REN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti.

