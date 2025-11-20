OFFICIAL K-POP Cijena danas

Trenutačna cijena OFFICIAL K-POP (KPOP) danas je $ 0.0001639, s promjenom od 10.87% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KPOP u USD je $ 0.0001639 po KPOP.

OFFICIAL K-POP trenutačno je na #2060 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.06M, s količinom u optjecaju od 6.48B KPOP. Tijekom posljednja 24 sata, KPOP trgovao je između $ 0.0001568 (niska) i $ 0.0001841 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.001003499785734869, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000002025104729961.

U kratkoročnim performansama, KPOP se kretao -0.25% u posljednjem satu i -36.33% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 8.88K.

Informacije o tržištu OFFICIAL K-POP (KPOP)

Poredak No.2060 Tržišna kapitalizacija $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Obujam (24 sata) $ 8.88K$ 8.88K $ 8.88K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Količina u optjecaju 6.48B 6.48B 6.48B Maksimalna količina 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Ukupna količina 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Stopa optjecaja 81.05% Javni blockchain ETH

